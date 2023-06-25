Общество 25.06.2023 в 11:57

Бурятия встретила 158 туристов первого чартерного рейса летней программы

«Уральские авиалинии» будут привозить отдыхающих в республику до 2 сентября
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Бурятия встретила 158 туристов первого чартерного рейса летней программы
- Мы уже встречаем седьмую чартерную программу. Это свидетельствует о стабильности взаимоотношений с туристической компанией FUN&SUN. Это также свидетельствует о том, что Бурятия является стабильным регионом куда гостям хочется прилетать, хочется познакомиться с Байкалом, самобытной культурой народов, которые здесь проживают, - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.  
 
Чартерная программа на Байкал будет продолжаться до 2 сентября. Полеты выполняются авиакомпанией «Уральские авиалинии».  
 
- Мы из 20 чартерных программ оставили всего 2 программы – это на Алтай и в Бурятию. Потому что Бурятия –это уникальный регион. Здесь происходит смешение культур, вероисповеданий. Здесь есть уникальные и шикарные природные объекты, а сам Байкал о многом говорит. Мы уверены, что эта летняя программа пройдет успешно, - рассказал Александр Сирченко, заместитель генерального директора международного туроператора FUN&SUN. 
 
Напомним, в 2020 году республика стала пилотным регионом, где стартовала чартерная программа на Байкал. По итогам 2022 года по этой программе Бурятию посетили около 2,5 тыс. туристов.

Фото: скриншот

Теги
туризм

Все новости

Бурятия встретила 158 туристов первого чартерного рейса летней программы
25.06.2023 в 11:57
Сладкая профессия
25.06.2023 в 08:00
В Бурятии пожарные лесоохраны не могут доказать свое законное право на бронь
25.06.2023 в 07:00
«Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием!»
24.06.2023 в 20:42
Пропавшую жительницу Улан-Удэ нашли в Тунке
24.06.2023 в 14:03
В Бурятии «кладбища» шлака растут на глазах
24.06.2023 в 14:00
Молодого жителя Улан-Удэ осудили за пьяное убийство
24.06.2023 в 13:52
В Улан-Удэ построят «суперколонию»
24.06.2023 в 13:00
Доброволец о решении поехать на СВО: «Хочу поддержать своих земляков, которые отражают атаки укрофашистов»
24.06.2023 в 11:10
За неделю мошенники отняли у жителей Бурятии 15 млн рублей
24.06.2023 в 10:33
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
Сладкая профессия
Шоколатье из Бурятии рассказала о своем призвании и о том, почему сладости из супермаркетов могут навредить
25.06.2023 в 08:00
В Бурятии пожарные лесоохраны не могут доказать свое законное право на бронь
Частичная мобилизация забрала многих нужных специалистов
25.06.2023 в 07:00
«Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием!»
Алексей Цыденов обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» из Бурятии
24.06.2023 в 20:42
В Бурятии «кладбища» шлака растут на глазах
Республика придумывает новые способы избавления от отходов сгоревшего угля
24.06.2023 в 14:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru