Бурятия встретила 158 туристов первого чартерного рейса летней программы

- Мы уже встречаем седьмую чартерную программу. Это свидетельствует о стабильности взаимоотношений с туристической компанией FUN&SUN. Это также свидетельствует о том, что Бурятия является стабильным регионом куда гостям хочется прилетать, хочется познакомиться с Байкалом, самобытной культурой народов, которые здесь проживают, - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.Чартерная программа на Байкал будет продолжаться до 2 сентября. Полеты выполняются авиакомпанией «Уральские авиалинии».- Мы из 20 чартерных программ оставили всего 2 программы – это на Алтай и в Бурятию. Потому что Бурятия –это уникальный регион. Здесь происходит смешение культур, вероисповеданий. Здесь есть уникальные и шикарные природные объекты, а сам Байкал о многом говорит. Мы уверены, что эта летняя программа пройдет успешно, - рассказал Александр Сирченко, заместитель генерального директора международного туроператора FUN&SUN.Напомним, в 2020 году республика стала пилотным регионом, где стартовала чартерная программа на Байкал. По итогам 2022 года по этой программе Бурятию посетили около 2,5 тыс. туристов.Фото: скриншот