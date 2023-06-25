Падение рубля к монгольскому тугрику может спровоцировать рост турпотока в Бурятию

Вчера на фоне событий вокруг ЧВК «Вагнер» курс рубля к монгольскому тугрику обвалился до 33-35 тугриков за рубль.«К концу дня обменные пункты уже прекратили покупать рубли, а при закрытии главного обменника Улаанбаатара «Найман шарга» рубль рухнул на восемь пунктов», - сообщает телеграм-канал «Монгольский узел».Сегодня в обменных пунктах Улан-Батора курс немного стабилизировался: по состоянию на 12:00 за один рубль давали 37-39 тугриков.Напомним, от курса тугрика к рублю зависит туристический поток между двумя странами. Ведь когда рубль укрепляется, для российских туристов поездки в Монголию становятся выгоднее. Когда усиливается тугрик – наоборот.Таким образом, очевидно стоит ожидать увеличения числа отдыхающих из Монголии, особенно учитывая стабилизацию политической ситуации внутри России.Фото: «Номер один»