Общество 25.06.2023 в 17:31

Падение рубля к монгольскому тугрику может спровоцировать рост турпотока в Бурятию

Отдых в республике становится дешевле для туристов из соседней страны
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Текст: Станислав Сергеев
Падение рубля к монгольскому тугрику может спровоцировать рост турпотока в Бурятию
Вчера на фоне событий вокруг ЧВК «Вагнер» курс рубля к монгольскому тугрику обвалился до 33-35 тугриков за рубль.

«К концу дня обменные пункты уже прекратили покупать рубли, а при закрытии главного обменника Улаанбаатара «Найман шарга» рубль рухнул на восемь пунктов», - сообщает телеграм-канал «Монгольский узел».

Сегодня в обменных пунктах Улан-Батора курс немного стабилизировался: по состоянию на 12:00 за один рубль давали 37-39 тугриков.

Напомним, от курса тугрика к рублю зависит туристический поток между двумя странами. Ведь когда рубль укрепляется, для российских туристов поездки в Монголию становятся выгоднее. Когда усиливается тугрик – наоборот.

Таким образом, очевидно стоит ожидать увеличения числа отдыхающих из Монголии, особенно учитывая стабилизацию политической ситуации внутри России.

Фото: «Номер один»

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