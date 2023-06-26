Общество 26.06.2023 в 10:05

«Россети Сибирь» запустили в Улан-Удэ горячую линию по вопросам электроотопления

Горячая линия создана для того, чтобы обеспечить безопасность, спокойствие и комфорт жителей
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«Россети Сибирь» запустили в Улан-Удэ горячую линию по вопросам электроотопления
Для жителей Улан-Удэ открылась бесплатная горячая линия «Россети Сибирь» для подготовки к переходу на электроотопление. Звонки принимаются по номеру: 8-800-100-61-69, сообщили в пресс-службе компании. Энергетики готовы ответить на любые вопросы жителей, касающиеся модернизации электросетей Улан-Удэ. Задать свой вопрос можно так же в месенджерах Ватсап или Телеграм по номеру +7-995-572-33-98.  

Одновременно специалисты «Россети Сибирь» проводят подомовые обходы на Левом берегу Улан-Удэ для уточнения требующейся мощности для местных жителей. Эта информация необходима для качественной подготовки проектно-сметной документации реконструкции сетей.  

«Горячая линия создана для того, чтобы обеспечить безопасность, спокойствие и комфорт жителей. Данные специалистов можно будет проверить по телефону горячей линии или в сообщениях в мессенджере. Мы просим жителей найти время на участие в опросе и поговорить с нашим представителем 10 минут», – отмечает директор филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Козлов.  
  
Напомним, что реконструкция электросетей города Улан-Удэ будет проводиться в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» по инициативе главы  Бурятии Алексея Цыденова.  

В нынешнем году ведутся подготовительные работы и разрабатывается проектная документация. Уже с 2024 года энергетики приступят к строительно-монтажным работам. Пилотным проектом станет Левый берег Улан-Удэ. Всего на электроотопление в столице Бурятии планируется перевести 45 тыс домов. Выбросы от них в атмосферу, по подсчетам экологов, составляют около  215 тыс тонн загрязняющих веществ ежегодно.

Фото: rosseti-sib.ru
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энергетика электроотопление Улан-Удэ

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