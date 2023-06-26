В Улан-Удэ женщине вставили титановые позвонки

После обследования женщины нейрохирурги БСМП выяснили, что у пенсионерки идет разрушение тел грудных позвонков. Было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве для сохранения функций спинного мозга.





В пресс-службе БСМП рассказали о спасении 69-летней женщины, которая обратилась в больницу с жалобами на отсутствие движений в ногах и боли в области грудного отдела позвоночника.«Боли в области грудного отдела стали беспокоить женщину с июня 2022 года. Несмотря на медикаментозную терапию жалобы сохранялись. У пациентки появилась слабость в ногах, нарушилось мочеиспускание. Из-за быстрого прогрессирования заболевания возможность самостоятельного восстановления функций нервной системы была минимальна», - рассказали в БСМП.Операционная бригада нейрохирургов выполнила двухэтапную операцию, считающуюся одной из самых сложных в хирургии позвоночника.«В ходе первого этапа пациентке установили импланты для стабилизации позвонков. После операции проводилась медицинская реабилитация для восстановления состояния женщины. Через несколько месяцев после вмешательства у нее появилась чувствительность в ногах и восстановился минимальный объем движений. Второй этап операции был выполнен в Бурятии впервые. В её ходе было произведено удаление отломков и замена тел 6-го и 7-го грудных позвонков на титановые импланты. Такое вмешательство потребовало от врачей-нейрохирургов высокого мастерства, так как операция проходила в грудной полости - рядом располагались легкое, сердце и крупные сосуды», - рассказали в БСМП.Сейчас состояние пациентки стабильное, нарушений функций спинного мозга не выявлено. Женщина уже может сидеть, у неё увеличился объем движений в ногах.- Операция на позвоночнике - это сложное хирургическое вмешательство. Успех операции зависит от своевременного обращения пациента, вовремя выполненной процедуры и неукоснительного следования рекомендациям врача в период реабилитации. Так как позвоночник отвечает за двигательную функцию организма, любые травмы или заболевания этой части тела могут привести к физическим ограничениям, вплоть до инвалидности. Здоровый позвоночник - это залог качества жизни и трудоспособности, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Дмитрий Раднаев.Фото: БСМП