Общество 26.06.2023 в 12:07

Казаки Бурятии дадут мастер-класс по вольной джигитовке

В Улан-Удэ пройдет фестиваль казаков «Забайкал - наш славный батюшка»
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Текст: Петр Санжиев
Казаки Бурятии дадут мастер-класс по вольной джигитовке
Казаки Бурятии вновь продемонстрируют свои традиции. 1 июля в Этнографическом музее народов Забайкалья (Улан-Удэ) пройдет очередной казачий фестиваль. По словам организаторов, на сей раз упор будет сделан на образовательную сторону.

Реестровых казаков в республике около тысячи. Они входят в казачьи общества. В целом, если говорить о тех, кто имеет в своей родословной предков-казаков, то это около ста тысяч человек. Казаки и их потомки живут в таких районах как Кяхтинский, Джидинский, Селенгинский, Бичурский, Мухоршибирский, Закаменский.

В рамках фестиваля можно будет посмотреть показательные конные выступления, выставку конного снаряжения и амуниции, пройдет мастер-класс по вольной джигитовке. Мастера казачьего прядения, кузнечного дела и т. д. проведут свои мастер-классы. Состоятся казачьи игры, состязания. Зрители увидят элементы воинской подготовки с шашкой, нагайкой. Пройдут стрельбы из пневматической винтовки, метание ножа, постреляют из лука.

Ожидаются выступления 18 творческих коллективов из Бурятии и гостей из Забайкальского края. Они покажут семейные, бытовые, праздничные обряды казаков. Думаем, большой интерес вызовет тематическая площадка «Дом атамана». На ней организуют обзорную экскурсию по казачьему подворью. Можно будет увидеть домашнюю утварь и другие экспонаты из прежней жизни казаков.

Реконструкторы в интерактивной форме представят предметы вооружения 13-14 веков и казачью одежду того же времени. Воины в доспехах прошлого выступят перед собравшимися.

Отдельная площадка фестиваля будет посвящена казакам-бурятам, напомнят их традиции и обычаи. Было четыре бурятских казачьих полка - ашибагатский, атаганский, сартульский и цонгольский. Как отмечают организаторы, эвенкийская казачья традиция сейчас в республике практически сошла на нет. Открытие фестиваля намечено на 13 часов.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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