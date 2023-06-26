Общество 26.06.2023 в 12:32

В Улан-Удэ поиски утонувшего подростка перенесли на Селенгу

Ранее его искали в реке Уде, но безрезультатно
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ поиски утонувшего подростка перенесли на Селенгу
Спасателям пока так и не удалось найти тело 17-летнего подростка, который недавно утонул в Уде. Его искали водолазы и с помощью лодок. Теперь зону поисков расширят на Селенгу, которая также протекает в черте города.

Подросток стал вторым утонувшим в Улан-Удэ с начала летнего сезона. Первым был мужчина, утонувший в Селенге. В час ночи он пытался переплыть водную артерию. Его тело найдено.

Спасено в Улан-Удэ с начала сезона девять купальщиков. Так вчера спасли подростка в районе строящегося третьего моста через Уду. Полдесятого вечера он хотел переплыть реку, но не рассчитал сил. Ему удалось зацепиться за опору старого пешеходного моста. Парня  спасали с помощью лодки.

Еще двоих мужчин спасли, когда они шли на лодке, но у нее сломался мотор. Лодку стало уносить вниз по течению, и непростую ситуацию помогли разрешить спасатели. А в СНТ «Пищевик» очень пьяные мужчина и женщина решили переплыть реку вдвоем. В одну сторону заплыв прошел нормально. Однако для обратного заплыва у нетрезвой женщины сил уже не было. Парочка вызвала спасателей.

Спасатели напоминают, что сегодня в столице республике нет официального места для купания. Место отдыха на острове Комсомольском еще не открыто. Разрешат там отдых на воде или нет, станет ясно через несколько дней.

Особенность текущей водной обстановки на реках Улан-Удэ в том, что уровень воды низок. Для поддержания порядка организовано патрулирование. В случае, если люди видят ЧП, они должны сообщить о нем по телефону 112.

Фото: скриншот видео
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