Общество 26.06.2023 в 16:34

В Улан-Удэ за серию краж задержан 22-летний горожанин

Молодой человек трудится поваром в одном из кафе, но обчистил парикмахерскую и фастфуд
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В Улан-Удэ за серию краж задержан 22-летний горожанин
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в трех кражах, совершенных ночью 22 июня в столице Бурятии. Злоумышленником оказался 22-летний улан-удэнец, накануне распивавший спиртное в гостинице. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабежи, сообщили в МВД по Бурятии.

Следствием установлено, что нетрезвый молодой человек около двух часов ночи, взломав рольставни и разбив кирпичом окно двери, проник в парикмахерскую. Из помещения он похитил фен, утюжок и машинку для стрижки волос, которые затем оставил в номере отеля, а сам продолжил воровать.

Аналогичным образом пробравшись в павильон быстрого питания, он забрал деньги в сумме 10 тысяч рублей из кассы. Конечным объектом краж стал газетный киоск. Подозреваемый взломал дверь помещения, но ввиду сработавшей охранной сигнализации экстренно ретировался, не успев исполнить задуманное.  

Похищенные из павильона фастфуда деньги он потратил на алкоголь. Парикмахерское оборудование полицейскими изъято.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленник трудоустроен поваром в одном из кафе.

Фото: unsplash.com
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преступность кражи задержание

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