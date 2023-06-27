Общество 27.06.2023 в 09:23

В Бурятии суд рассмотрит дело о водной афере на 27 млн рублей

Бизнесмен незаконно добыл из артезианских скважин свыше 300 тыс кубометров воды, продав её в Кяхте
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Текст: Номер один
В Бурятии суд рассмотрит дело о водной афере на 27 млн рублей
В Бурятии завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в «Незаконном предпринимательстве». Факт незаконной предпринимательской деятельности выявлен сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кяхтинскому району в результате оперативных мероприятий, сообщили в республиканском МВД.

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором одного из унитарных предприятий в Кяхте добывал подземные воды с использованием артезианских скважин без оформления обязательной лицензии на пользование недрами. Ежегодно компания добывала в Кяхтинском районе Бурятии более 303 тыс «кубов» воды и поставляла ресурсы для целей питьевого и технического водоснабжения населения.

В результате незаконной предпринимательской деятельности руководством предприятия получен доход на сумму более 27 млн рублей. Генеральный директор организации признал вину и сотрудничал со следствием, ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями части 2 статьи 171 УК РФ ˗ лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: pixabay.com

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