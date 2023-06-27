Общество 27.06.2023 в 10:09

В Бурятии строительство дороги отстает от графика

Причиной этого стали недостатки в проектировании объекта
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии строительство дороги отстает от графика
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников ознакомился с ходом работ по строительству новой дороги к селу Дархинтуй в Закаменском районе. Чиновник отметил, что работы идут с отставанием от графика.

Как рассказали в Минтрансе Бурятии, строительство подъездной дороги к селу Дархинтуй протяженностью 10 км стартовали в прошлом году. Однако в процессе работ вскрылись недочеты в проектировании: пучины, глинистый грунт, подземные ключи, которые не были учтены. Корректировки пришлось вносить в ходе работ. Строительство замедлилось. Только в этом году подрядчик смог в полной мере приступил к земляным работам.

Зампред правительства Бурятии отметил, что по контракту работы должны быть завершены уже в этом году, а значит нужно ускориться.

В настоящее время на объекте работает четыре экскаватора, два бульдозера, самосвалы, погрузчики, два катка и автогрейдер.

«По проекту идет древесный грунт, но по факту оказалось, что глина. Конечно, пришлось менять грунт, в настоящее время идет замена грунта на пучинистых участках. Часто встречаются подземные ключи, которые необходимо отводить, чтобы в дальнейшем не подмыло дорогу. На это уходит много времени, но сейчас мы уже подходим к завершению данных подготовительных работ и в ближайшее время приступим к основным», - рассказал представитель подрядной организации.

На участке также планируется устройство восьми водопропускных труб. Их монтаж уже начался.

«Вижу, что работы идут, но объем предстоит выполнить еще большой, поэтому необходимо нарастить темп, усилить работу. Задача стоит построить дорогу в этом году», - заключил Евгений Луковников.

Фото: Минтранс Бурятии
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ремонт дороги

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