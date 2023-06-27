Общество 27.06.2023 в 11:29

Сеть для управления войсками развернули в горах Бурятии

Связисты ВВО выполнили комплекс задач по развертыванию полевых пунктов управления и узлов связи
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Текст: Номер один
Сеть для управления войсками развернули в горах Бурятии
Связисты общевойскового объединения Восточного военного округа с помощью современных комплексов связи и радиостанций  развернули сеть для управления войсками в горной местности в Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.

В ходе учения военнослужащие выполнили комплекс специальных задач по развертыванию полевых пунктов управления и узлов связи, установили спутниковую и радиосвязь, отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с применением защищенных спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Военнослужащие также выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях для обеспечения пунктов управления видеоконференцсвязью.

Фото: function.mil.ru
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