Сеть для управления войсками развернули в горах Бурятии

Связисты общевойскового объединения Восточного военного округа с помощью современных комплексов связи и радиостанций развернули сеть для управления войсками в горной местности в Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.В ходе учения военнослужащие выполнили комплекс специальных задач по развертыванию полевых пунктов управления и узлов связи, установили спутниковую и радиосвязь, отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с применением защищенных спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.Военнослужащие также выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях для обеспечения пунктов управления видеоконференцсвязью.Фото: function.mil.ru