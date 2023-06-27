Общество 27.06.2023 в 16:23

Бурятию ждут несколько дней дождей и гроз

Местами температура упадет до +2 градусов
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Текст: Евгения Гармаева
Бурятию ждут несколько дней дождей и гроз

В нашей республике непогода продлится как минимум трое суток. Как сообщает Бурятгидрометцентр, в регионе задержится переменная облачность.

28 июня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью по северной половине – сильные осадки и туманы по утрам. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, а в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью будет +7,+12, местами +2,+7. Днем воздух прогреется до +21,+26, местами – в пределах +13,+18 градусов.

В городе Улан-Удэ 28 июня прогнозируют погоду без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +9, +11 градусов, а днем +22, +24 градусов.

29 июня по всей территории также пройдут кратковременные дожди. Днем местами грозы, утром – туманы. Ветер переменный 4-9 метров в секунду, а в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +8,+13 градусов, местами +3,+8. Днем +26,+31 градусов, местами +16,+21.

30 июня все еще будут кратковременные дожди и грозы, в утренние часы – туманы. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит +11,+16, местами до +5,+10 градусов. Погода днем +28,+33, местами +18,+23 градусов.



Фото: Номер один

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