Общество 27.06.2023 в 16:52

В Монголии студенческую полицию оснастят самокатами и велосипедами

Она будет пресекать правонарушения в туристических зонах
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии студенческую полицию оснастят самокатами и велосипедами
Монгольский союз студентов совместно с столичными управлениями полиции и туризма отобрал 150 учащихся из 21 вуза страны для работы в студенческой полиции, которую впервые в этом году обеспечат самокатами и велосипедами.

«С целью создания безопасных условий для туристов горсовет Улан-Батора, столичные управления полиции и туризма совместно с союзом студентов Монголии отобрали 150 учащихся из 21 вуза в «Студенческую полицию». Она будет пресекать правонарушения в туристических зонах, оказывать туристам поддержку в получении необходимой информации. Дежурящие в центре студенческие патрули впервые обеспечат велосипедами, самокатами и устройствами для перевода на иностранные языки», - говорится в пресс-релизе мэрии.

По ее информации этим летом в столице Монголии пройдет много массовых мероприятий, привлекающих туристов. В частности, Восточноазиатский молодежный спортивный фестиваль, самый большой национальный праздник-фестиваль Наадам, чемпионат мира по джиу-джитсу и другие. По данным ассоциации туроператоров на сегодня в Монголию приезжает около 2400 иностранцев в день. Ожидается, что в будущем это число превысит более 3000 человек.

Власти Улан-Батора организовали для студенческой полиции двухдневные учебные курсы по  патрулированию улиц, площадей и общественных мест, которые любят посещать туристы.

Фото: pixabay.com
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