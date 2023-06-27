В Монголии студенческую полицию оснастят самокатами и велосипедами

Монгольский союз студентов совместно с столичными управлениями полиции и туризма отобрал 150 учащихся из 21 вуза страны для работы в студенческой полиции, которую впервые в этом году обеспечат самокатами и велосипедами.«С целью создания безопасных условий для туристов горсовет Улан-Батора, столичные управления полиции и туризма совместно с союзом студентов Монголии отобрали 150 учащихся из 21 вуза в «Студенческую полицию». Она будет пресекать правонарушения в туристических зонах, оказывать туристам поддержку в получении необходимой информации. Дежурящие в центре студенческие патрули впервые обеспечат велосипедами, самокатами и устройствами для перевода на иностранные языки», - говорится в пресс-релизе мэрии.По ее информации этим летом в столице Монголии пройдет много массовых мероприятий, привлекающих туристов. В частности, Восточноазиатский молодежный спортивный фестиваль, самый большой национальный праздник-фестиваль Наадам, чемпионат мира по джиу-джитсу и другие. По данным ассоциации туроператоров на сегодня в Монголию приезжает около 2400 иностранцев в день. Ожидается, что в будущем это число превысит более 3000 человек.Власти Улан-Батора организовали для студенческой полиции двухдневные учебные курсы по патрулированию улиц, площадей и общественных мест, которые любят посещать туристы.Фото: pixabay.com