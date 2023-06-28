Общество 28.06.2023 в 09:27

Алексей Цыденов: «Укрепляем сотрудничество с Белоруссией»

Глава Бурятии и посол Беларуси в России подписали соглашение о сотрудничестве
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Текст: Номер один
Алексей Цыденов: «Укрепляем сотрудничество с Белоруссией»
Глава Бурятии Алексей Цыденов и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на полях проходящего в Уфе X Форума регионов Беларуси и России подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительствами Республики Беларусь и Республики Бурятия.

Церемония подписания прошла в присутствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Беларусь Натальи Кочановой, сообщили в правительстве Бурятии.

«Укрепляем сотрудничество с Белоруссией. Взаимопомощь и поддержка наших государств показали себя в самый сложный период. В форуме регионов России и Беларуси в Уфе представлены 57 регионов нашей страны и все области Республики Беларусь», - отметил Алексей Цыденов.

«Обновление нормативно-правовой базы сотрудничества с российскими регионами - еще один из насущных приоритетов работы посла. Часть базовых соглашений с регионами заключены уже достаточно давно и не соответствуют требованиям времени", - отметили в белорусской дипмиссии.

Фото: egov-buryatia.ru
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