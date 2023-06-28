Праздник творчества и здоровья

В культурной программе участвовали все клубы района. Гостями праздника стали: театр современного танца «Угол зрения», этногруппа «Аядон» и уроженка Бичурского района, солистка муниципального театра народной музыки и танца Татьяна Пантелеева. Работали презентационные площадки ТОСов, выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, прошли мастер-классы по изготовлению кукол, резьбе по дереву, рисованию.





В ней приняли участие зрители и спортсмены разных возрастов из всех 17 поселений.Глава района Василий Смолин объявил итоги конкурса на лучшее сельское поселение. Победителем стало МО СП «Петропавловское» (глава Алена Ткачева).- Наш Бичурский район будет идти вперед, и каждый год жизнь в районе будет становиться все лучше и лучше. Хочу от всей души пожелать всем доброго здоровья, хорошего настроения и пусть ваши сокровенные мечты сбываются. С праздником! – поздравил собравшихся Василий Смолин.Победителем спортивных состязаний по футболу стал клуб «Кедр», по волейболу – команды девушек из Шибертуя и мужчин из Малого Куналея, по стрельбе из лука – Жаргал Цыбикмитов из улуса Гочит, по борьбе – Тимур Мункуев, по гиревому спорту – Константин Матвеев (до 70 кг), Константин Акатов (до 80 кг), Борис Симонов (свыше 80 кг). Победу в эстафете одержала команда ФСК «Планета спорта», в армрестлинге – Лейла Корнева и Борис Симонов.Кроме того, бичуряне активно участвовали в состязаниях по легкой атлетике, шашкам и шахматам, перетягиванию каната.«Наадан Сурхарбаан» стал заслуженным отдыхом после посевной, в ходе которой аграрии Бичурского района почти на 1000 га увеличили площадь зерновых культур.Фото: Нины Любовниковой