Общество 28.06.2023 в 10:19

Праздник творчества и здоровья

Культурно-спортивный праздник «Наадан-Сурхарбаан» в Бичурском районе начался с... зарядки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Праздник творчества и здоровья
В ней приняли участие зрители и спортсмены разных возрастов из всех 17 поселений.

Глава района Василий Смолин объявил итоги конкурса на лучшее сельское поселение. Победителем стало МО СП «Петропавловское» (глава Алена Ткачева).

- Наш Бичурский район будет идти вперед, и каждый год жизнь в районе будет становиться все лучше и лучше. Хочу от всей души пожелать всем доброго здоровья, хорошего настроения и пусть ваши сокровенные мечты сбываются. С праздником! – поздравил собравшихся Василий Смолин.

В культурной программе участвовали все клубы района. Гостями праздника стали: театр современного танца «Угол зрения», этногруппа «Аядон» и уроженка Бичурского района, солистка муниципального театра народной музыки и танца Татьяна Пантелеева. Работали презентационные площадки ТОСов, выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, прошли мастер-классы по изготовлению кукол, резьбе по дереву, рисованию.


Победителем спортивных состязаний по футболу стал клуб «Кедр», по волейболу – команды девушек из Шибертуя и мужчин из Малого Куналея, по стрельбе из лука – Жаргал Цыбикмитов из улуса Гочит, по борьбе – Тимур Мункуев,  по гиревому спорту – Константин Матвеев (до 70 кг), Константин Акатов (до 80 кг), Борис Симонов (свыше 80 кг). Победу в эстафете одержала команда ФСК «Планета спорта», в армрестлинге – Лейла Корнева и Борис Симонов.  

Кроме того, бичуряне активно участвовали в состязаниях по легкой атлетике, шашкам и шахматам, перетягиванию каната.

«Наадан Сурхарбаан» стал заслуженным отдыхом после посевной, в ходе которой аграрии Бичурского района почти на 1000 га увеличили площадь зерновых культур.

Фото: Нины Любовниковой
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