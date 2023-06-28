Безопасное лето

Наконец, пришло время долгожданного лета и тепла. Но, к сожалению, этот период таит в себе некоторые риски для здоровья. Это тепловой или солнечный удар, кишечные инфекции, ожоги, укусы насекомых, разные травмы и т.д. Все это может случиться с каждым и изрядно подпортить впечатления от отдыха. Тем не менее, существует много способов, как уберечь свое здоровье во время летнего отдыха.Выходить из дома на улицу по возможности в ранние утренние часы до 10-11 часов утра, либо в вечернее время после 19 час. Солнце наиболее активно с 12.00 до 16.00 часов. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей, использовать солнцезащитные крема. Если же появление на солнце неизбежно, необходимо двигаться по теневой стороне, обязательно надевать головной убор. Одеваться необходимо в легкую, светлую просторную одежду из натуральных тканей, которая не препятствует «дыханию» кожи и не приводит к перегреванию организма. Синтетическое белье создает «парниковый эффект» - благоприятную среду для размножения патогенных бактерий, а узкая обтягивающая одежда затрудняет дыхание и нарушает теплообмен организма.В течение суток в среднем следует принимать до 2 литров жидкости. Потеря жидкости организмом приводит к сгущению крови и, как следствие, к увеличению риска тромбозов, что особенно опасно для больных с сердечно-сосудистой патологией. Газированные напитки лучше исключить, в них много сахара, кроме того они вызывают вздутие живота, диафрагма поднимается, а это мешает работе сердца. Также нужно исключить напитки, нарушающие теплообмен и повышающие потребность организма в жидкости - это кофе и алкоголь.Основное принятие пищи лучше перенести на вечерние часы. Желательно в жару избегать приема жирной пищи. Не рекомендуется есть продукты, согревающие изнутри, например, мед и сало. Перед сном откажитесь от "серьезных" продуктов вроде мяса, потому что переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение.Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям. Не готовьте пищу впрок - те сроки годности, которые указаны на продуктах, предполагают нормальные условия, а не изнуряющую жару. Не храните скоропортящиеся продукты вне зоны холода больше 4 часов.С наступлением жары должны быть очень осторожны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если у вас гипертоническая, ишемическая болезни сердца, сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ожирение, онкологические заболевания, вы перенесли инфаркт или инсульт - ни в коем случае не работайте ни в душном доме, ни на даче. Вообще физическая активность в такую погоду вам противопоказана: возрастает нагрузка на сердце, артериальное давление начинает прыгать.Помните, что в жару обостряются хронические заболевания. Если сможете - посоветуйтесь обязательно со своим врачом о профилактических приемах лекарств.Астматикам и язвенникам не следует долго находиться на солнце. Ответной реакцией организма на солнечные ванны могут стать как раз приступ бронхиальной астмы или обострение язвы желудка.Жара - враг для работы на даче людям с близорукостью средней и высокой степени. От работы в наклон, поднятия тяжестей может произойти кровоизлияние в сетчатку глаза, отслоение самой сетчатки.Солнечные и тепловые удары случаются из-за резкого изменения давления в сосудах головного мозга.Если рядом с вами кто-то получил тепловой удар, следует немедленно перенести пострадавшего в тень, уложить, поднять ноги, чтобы кровь притекла к голове. Следите за тем, чтобы человек обязательно дышал. Следом немедленно вызывайте "скорую помощь".Запомните: пострадавший должен лежать в прохладном и проветриваемом месте, в расстегнутой одежде, голова должна быть приподнята. Не забудьте положить ему на лоб влажный компресс, дайте свежей воды с ложкой соли. Противопоказаны алкоголь, напитки, содержащие кофеин (чай, кофе, какао).Фото: pixabay.com