Общество 28.06.2023 в 11:38

Жительница Улан-Удэ, купив квартиру с торгов, приобрела проблему в лице бывших хозяев

Лишь приставы помогли горожанке взыскать задолженность за проживание в ее квартире бывших собственников
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Текст: Номер один
Жительница Улан-Удэ, купив квартиру с торгов, приобрела проблему в лице бывших хозяев
Приставы Бурятии помогли жительнице Улан-Удэ взыскать задолженность за незаконное проживание в ее квартире. Горожанка приобрела квартиру с публичных торгов. Вместе с новыми квадратными метрами ей добавились проблемы по выселению бывших владельцев, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, экс-хозяева лишились жилья из-за долгов по ипотеке, но вместо того, чтобы освободить квартиру, продолжали в ней жить еще в течение года. Собственнице квартиры пришлось обращаться в суд: сначала, чтобы выселить квартирантов, а после, чтобы взыскать с них долги по коммунальным платежам, накопившимся за то время, пока они там проживали, и необоснованное обогащение за пользование чужим имуществом. Общая сумма долга превысила 165 тыс рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на заработную плату и временном ограничении на выезд должников из России, арестовал банковские счета. Кроме того, был наложен арест на земельный участок, находящийся в собственности у должников. В результате применения комплекса мер принудительного исполнения задолженность выплачена в полном объеме.

Фото: УФССП по Бурятии
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