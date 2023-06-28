Жительница Улан-Удэ, купив квартиру с торгов, приобрела проблему в лице бывших хозяев

Приставы Бурятии помогли жительнице Улан-Удэ взыскать задолженность за незаконное проживание в ее квартире. Горожанка приобрела квартиру с публичных торгов. Вместе с новыми квадратными метрами ей добавились проблемы по выселению бывших владельцев, сообщили в республиканском управлении ФССП.Как выяснилось в ходе судебного заседания, экс-хозяева лишились жилья из-за долгов по ипотеке, но вместо того, чтобы освободить квартиру, продолжали в ней жить еще в течение года. Собственнице квартиры пришлось обращаться в суд: сначала, чтобы выселить квартирантов, а после, чтобы взыскать с них долги по коммунальным платежам, накопившимся за то время, пока они там проживали, и необоснованное обогащение за пользование чужим имуществом. Общая сумма долга превысила 165 тыс рублей.В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на заработную плату и временном ограничении на выезд должников из России, арестовал банковские счета. Кроме того, был наложен арест на земельный участок, находящийся в собственности у должников. В результате применения комплекса мер принудительного исполнения задолженность выплачена в полном объеме.Фото: УФССП по Бурятии