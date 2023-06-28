Общество 28.06.2023 в 11:55
В Бурятии работодатели чаще всего ищут водителей
Эксперты определили топ-20 самых востребованных специалистов в республике
Текст: Номер один
Самые востребованные специалисты в Бурятии – водители. Как сообщает Head Hunter, таковы данные аналитики онлайн-ресурса по поиску работы. Именно водителей, чаще всего ищут работодатели в регионе (9,5% от всех активных вакансий).
На втором месте – продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (6,7%), на третьем – менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (6,2%).
В первой десятке наиболее востребованных оказались также машинист (5,9%), врач (2,9%), повар/пекарь/кондитер (2,8%), разнорабочий (2,3%), электромонтажник (2,2%), бухгалтер (2%) и кладовщик (1,9%).
Кроме того, в топ-20 самых нужных рынку труда специалистов в регионе вошли слесарь/сантехник, торговый представитель, грузчик, прораб, автослесарь, инженер ПТО, сварщик, сервисный инженер/инженер-механик, упаковщик/комплектовщик и уборщица.
Топ-20 самых востребованных специалистов в Республике Бурятия на 31.05
На втором месте – продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (6,7%), на третьем – менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (6,2%).
В первой десятке наиболее востребованных оказались также машинист (5,9%), врач (2,9%), повар/пекарь/кондитер (2,8%), разнорабочий (2,3%), электромонтажник (2,2%), бухгалтер (2%) и кладовщик (1,9%).
Кроме того, в топ-20 самых нужных рынку труда специалистов в регионе вошли слесарь/сантехник, торговый представитель, грузчик, прораб, автослесарь, инженер ПТО, сварщик, сервисный инженер/инженер-механик, упаковщик/комплектовщик и уборщица.
Топ-20 самых востребованных специалистов в Республике Бурятия на 31.05
Фото: «Номер один»
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