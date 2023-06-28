Монголия станет более привлекательной для инвесторов

Правительство Монголии внесет поправки в закон об инвестициях и отменит обязательный минимальный вклад от инвестора в размере $100 тыс.«Правительство решило изменить Закон об инвестициях, чтобы Монголия стала благоприятной средой для инвесторов. Для них отменяется положение о том, что предприниматель должен внести на счет $100 тыс.», - сказал вице-премьер и министр экономического развития страны Чимэдийн Хурэлбаатар.Он добавил, что правительство в течении 65 дней перед изменением закона провело его обсуждения и получило 695 предложений от более чем 120 компаний. В законопроект от них включили более 60% предложений. Большинство из них касалось разрешения жалоб инвесторов.«Есть дело по жалобе инвестора, которое шло до суда 16 лет! Поэтому законопроект предусматривает создание Совета по разрешению споров с инвесторами, аналогичного Совету по разрешению налоговых споров. Также инвестор может по желанию обратиться в суд», - отметил министр.Кроме того, из-за жалоб на частые проверки контролирующих органов в закон об инвестициях введут положение о проверке иностранных фирм не чаще двух раз в год. Также компании с иностранными инвестициями будут платить одинаковые с отечественными предприятиями сборы за получение любых разрешений на деятельность.«Мы работаем над тем, чтобы внести изменения в закон об инвестициях до Монгольского экономического форума, чтобы представить на нем новые условия для инвесторов или до Наадама.Фото: pixabay.com