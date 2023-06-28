В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей

Направить средства федерального маткапитала на обучение детей в высших и средних учебных заведениях можно, если ребенку, давшему семье право на маткапитал, исполнилось три года, сообщили в Отделении СФР по Бурятии.При этом материнским капиталом родители могут оплатить обучение любого ребенка в семье. Главное, чтобы на начало обучения возраст обучающегося не превышал 25 лет; учебная организация находилась на территории России, а также имела гослицензию на оказание образовательных услуг.Оплатить материнским капиталом можно как обучение, так и проживание ребенка в общежитии. Родителям достаточно подать через портал госуслуг только заявление, копию договора на платное обучение ребенка Социальный фонд запросит в указанном учебном заведении. На сегодня Отделением СФР по Республике Бурятия заключены соглашения с 33 учебными заведениями региона. А обмен сведениями с вузами и ссузами, расположенными в других субъектах федерации, осуществляется через территориальные Отделения СФР того региона, в котором располагается учебное заведение.Для родителей будущих выпускников школ напоминаем, что с прошлого года распорядиться маткапитала можно, направив средства в счет оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями при условии, что у ИП оформлена лицензия Рособрнадзора. В этом случае родителям нужно подать в СФР заявление на портале госуслуг и представить в клиентскую службу фонда договор с ИП с расчетом стоимости услуг.За время действия федеральной программы образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей республики на общую сумму свыше 350 млн руб.С февраля 2023 года материнский капитал увеличился на 11,9 %. Размер поддержки на вторых детей, рожденных до 1 января 2020 года, составляет 586 946,72 руб. Начиная с 2020 года, материнский капитал оформляется с рождением первого ребенка. В этом году маткапитал на первенца также увеличен до суммы 586 946,72 руб. Увеличенный до 775 628,25 руб материнский капитал предоставляется на второго ребенка, родившегося с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 2020 года. Кроме того, до этой же суммы увеличивается маткапитал, если семья его уже получила с рождением первого ребенка.Проконсультироваться по вопросам распоряжения средствами материнского капитала можноили в социальных сетях регионального Отделения СФР:Фото: pixabay.com