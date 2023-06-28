Общество 28.06.2023 в 14:57

В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей

СФР напомнил о возможности и правилах такого решения  в преддверии приемной кампании в вузы и ссузы
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
Направить средства федерального маткапитала на обучение детей в высших и средних учебных заведениях можно, если ребенку, давшему семье право на маткапитал, исполнилось три года, сообщили в Отделении СФР по Бурятии.

При этом материнским капиталом родители могут оплатить обучение любого ребенка в семье. Главное, чтобы на начало обучения возраст обучающегося не превышал 25 лет; учебная организация находилась на территории России, а также имела гослицензию на оказание образовательных услуг.

Оплатить материнским капиталом можно как обучение, так и проживание ребенка в общежитии. Родителям достаточно подать через портал госуслуг только заявление, копию договора на платное обучение ребенка Социальный фонд запросит в указанном учебном заведении. На сегодня Отделением СФР по Республике Бурятия заключены соглашения с 33 учебными заведениями региона. А обмен сведениями с вузами и ссузами, расположенными в других субъектах федерации, осуществляется через территориальные Отделения СФР того региона, в котором располагается учебное заведение.

Для родителей будущих выпускников школ напоминаем, что с прошлого года распорядиться маткапитала можно, направив средства в счет оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями при условии, что у ИП оформлена лицензия Рособрнадзора. В этом случае родителям нужно подать в СФР заявление на портале госуслуг и представить в клиентскую службу фонда договор с ИП с расчетом стоимости услуг.

За время действия федеральной программы образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей республики на общую сумму свыше 350 млн руб.

С февраля 2023 года материнский капитал увеличился на 11,9 %. Размер поддержки на вторых детей, рожденных до 1 января 2020 года, составляет 586 946,72 руб. Начиная с 2020 года, материнский капитал оформляется с рождением первого ребенка. В этом году маткапитал на первенца также увеличен до суммы 586 946,72 руб. Увеличенный до 775 628,25 руб материнский капитал предоставляется на второго ребенка, родившегося с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 2020 года. Кроме того, до этой же суммы увеличивается маткапитал, если семья его уже получила с рождением первого ребенка.

Проконсультироваться по вопросам распоряжения средствами материнского капитала можно по телефону Единого контакт-центра 8 800 1 000001 или в социальных сетях регионального Отделения СФР:

https://vk.com/sfr_buryatia
https://t.me/sfr_buryatia
https://ok.ru/group/55165929259167

Фото: pixabay.com

Теги
маткапитал использование образование

Все новости

В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
28.06.2023 в 14:57
В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека
28.06.2023 в 14:47
В центре Улан-Удэ появятся кубы, расписанные местными художниками
28.06.2023 в 14:44
В Бурятии собака напала на маленького ребенка
28.06.2023 в 14:13
Тимлюйский цементный завод принимает юных гостей
28.06.2023 в 13:58
Монголия станет более привлекательной для инвесторов
28.06.2023 в 12:18
«Ростелеком» подарил улан-удэнским пенсионерам «Азбуку Интернета»
28.06.2023 в 12:11
В Бурятии работодатели чаще всего ищут водителей
28.06.2023 в 11:55
Пропавший житель Улан-Удэ найден мертвым в лесу
28.06.2023 в 11:48
Жительница Улан-Удэ, купив квартиру с торгов, приобрела проблему в лице бывших хозяев
28.06.2023 в 11:38
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека
Молодые люди, требуя с 40-летнего мужчины долг, увезли его в лес, избили и волоком тащили жертву за машиной
28.06.2023 в 14:47
В центре Улан-Удэ появятся кубы, расписанные местными художниками
Их установят на Гостиных рядах и улице Соборной
28.06.2023 в 14:44
Монголия станет более привлекательной для инвесторов
Для этого власти предприняли ряд мер
28.06.2023 в 12:18
«Ростелеком» подарил улан-удэнским пенсионерам «Азбуку Интернета»
В республике прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
28.06.2023 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru