Общество 28.06.2023 в 14:57
В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
СФР напомнил о возможности и правилах такого решения в преддверии приемной кампании в вузы и ссузы
Текст: Номер один
Направить средства федерального маткапитала на обучение детей в высших и средних учебных заведениях можно, если ребенку, давшему семье право на маткапитал, исполнилось три года, сообщили в Отделении СФР по Бурятии.
При этом материнским капиталом родители могут оплатить обучение любого ребенка в семье. Главное, чтобы на начало обучения возраст обучающегося не превышал 25 лет; учебная организация находилась на территории России, а также имела гослицензию на оказание образовательных услуг.
Оплатить материнским капиталом можно как обучение, так и проживание ребенка в общежитии. Родителям достаточно подать через портал госуслуг только заявление, копию договора на платное обучение ребенка Социальный фонд запросит в указанном учебном заведении. На сегодня Отделением СФР по Республике Бурятия заключены соглашения с 33 учебными заведениями региона. А обмен сведениями с вузами и ссузами, расположенными в других субъектах федерации, осуществляется через территориальные Отделения СФР того региона, в котором располагается учебное заведение.
Для родителей будущих выпускников школ напоминаем, что с прошлого года распорядиться маткапитала можно, направив средства в счет оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями при условии, что у ИП оформлена лицензия Рособрнадзора. В этом случае родителям нужно подать в СФР заявление на портале госуслуг и представить в клиентскую службу фонда договор с ИП с расчетом стоимости услуг.
За время действия федеральной программы образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей республики на общую сумму свыше 350 млн руб.
С февраля 2023 года материнский капитал увеличился на 11,9 %. Размер поддержки на вторых детей, рожденных до 1 января 2020 года, составляет 586 946,72 руб. Начиная с 2020 года, материнский капитал оформляется с рождением первого ребенка. В этом году маткапитал на первенца также увеличен до суммы 586 946,72 руб. Увеличенный до 775 628,25 руб материнский капитал предоставляется на второго ребенка, родившегося с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 2020 года. Кроме того, до этой же суммы увеличивается маткапитал, если семья его уже получила с рождением первого ребенка.
Проконсультироваться по вопросам распоряжения средствами материнского капитала можно по телефону Единого контакт-центра 8 800 1 000001 или в социальных сетях регионального Отделения СФР:
https://vk.com/sfr_buryatia
https://t.me/sfr_buryatia
https://ok.ru/group/55165929259167
Фото: pixabay.com
При этом материнским капиталом родители могут оплатить обучение любого ребенка в семье. Главное, чтобы на начало обучения возраст обучающегося не превышал 25 лет; учебная организация находилась на территории России, а также имела гослицензию на оказание образовательных услуг.
Оплатить материнским капиталом можно как обучение, так и проживание ребенка в общежитии. Родителям достаточно подать через портал госуслуг только заявление, копию договора на платное обучение ребенка Социальный фонд запросит в указанном учебном заведении. На сегодня Отделением СФР по Республике Бурятия заключены соглашения с 33 учебными заведениями региона. А обмен сведениями с вузами и ссузами, расположенными в других субъектах федерации, осуществляется через территориальные Отделения СФР того региона, в котором располагается учебное заведение.
Для родителей будущих выпускников школ напоминаем, что с прошлого года распорядиться маткапитала можно, направив средства в счет оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями при условии, что у ИП оформлена лицензия Рособрнадзора. В этом случае родителям нужно подать в СФР заявление на портале госуслуг и представить в клиентскую службу фонда договор с ИП с расчетом стоимости услуг.
За время действия федеральной программы образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей республики на общую сумму свыше 350 млн руб.
С февраля 2023 года материнский капитал увеличился на 11,9 %. Размер поддержки на вторых детей, рожденных до 1 января 2020 года, составляет 586 946,72 руб. Начиная с 2020 года, материнский капитал оформляется с рождением первого ребенка. В этом году маткапитал на первенца также увеличен до суммы 586 946,72 руб. Увеличенный до 775 628,25 руб материнский капитал предоставляется на второго ребенка, родившегося с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 2020 года. Кроме того, до этой же суммы увеличивается маткапитал, если семья его уже получила с рождением первого ребенка.
Проконсультироваться по вопросам распоряжения средствами материнского капитала можно по телефону Единого контакт-центра 8 800 1 000001 или в социальных сетях регионального Отделения СФР:
https://vk.com/sfr_buryatia
https://t.me/sfr_buryatia
https://ok.ru/group/55165929259167
Фото: pixabay.com