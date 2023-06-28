Общество 28.06.2023 в 15:38

РАН признала Улан-Удэ достойным звания «Город трудовой доблести»

Столице Бурятии остается ждать указа президента России, который одобрил эту инициативу еще в марте
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Текст: Номер один
РАН признала Улан-Удэ достойным звания «Город трудовой доблести»
Улан-Удэ получил положительное экспертное заключение Российской академии наук на инициативу трудовых коллективов о присвоении столице Бурятии звания «Город трудовой доблести».

«Ученые подтверждают наличие оснований, предусмотренных федеральным законодательством, для присвоения Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести» как городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», - сообщил в своем телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Впереди рассмотрение ходатайства Российским организационным комитетом «Победа» с уже полным пакетом документов», - уточнил градоначальник.

Напомним, еще в 2019 году Совет Народного Хурала Бурятии поддержал проект федерального закона о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Далее органы местного самоуправления Улан-Удэ выступили с такой инициативой. А 14 марта нынешнего года в ходе рабочей поездки в Бурятию Владимир Путин побывал в Улан-Удэ, где, в частности, ознакомился с деятельностью Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ), посетил цеха агрегатной и окончательной сборки, осмотрел готовую продукцию. А также – отвечал на вопросы рабочих У-УАЗ.

Наталья Фролова, председатель совета ветеранов предприятия, задала главе государства вопрос-пожелание о том, что трудовой подвиг горожан в года войны достоин быть отмечен присвоением Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести». Владимир Путин ответил, что «это вполне реализуемо», надо только пройти определенные бюрократические процедуры.

В апреле сессия Народного Хурала Бурятии единогласно одобрила ходатайство к президенту России о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» городу Улан-Удэ. 

Теперь можно говорить – бюрократические этапы практически пройдены. Будем ждать указа президента.

Фото: «Номер один»
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