Общество 28.06.2023 в 16:51

В Бурятии Байкальский Прибой превращается в «Сайлент Хилл»

Сломанные пирсы, заросли и тишина: на некогда любимом месте отдыха гниют остатки инфраструктуры (фоторепортаж)
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии Байкальский Прибой превращается в «Сайлент Хилл»

Что стало с Байкальским Прибоем? С этим вопросом в редакцию «Номер один» обратились читатели. Жители Улан-Удэ недоумевают, как за несколько лет популярный курорт в Кабанском районе стал местом в запустении. Ранее в летний период Прибой был точкой притяжения для отдыха – туристов завлекало относительно близкое расположение к городу, теплая вода, большое количество турбаз, красивые пирсы и виды. Увы, на сегодняшний день ситуация обстоит иначе.

«Был на выходных на Байкальском Прибое, хотел там отдохнуть. Настоящий мрак! Стоит тишина, почти все турбазы закрыты. Никаких кафе нет, наткнулся только на два небольших магазина. Прошел вдоль берега, увидел только пару машин с людьми. Деревянные тропинки разваливаются, пирсы как хлам, ходить по берегу невозможно – комары и мошки летают тучами, потому что все заросло травой. Это уже "Сайлент Хилл", а не Прибой. Место ужасно вгоняет в тоску»,

- высказывается улан-удэнец Владислав Г.
  Так, вместо пирса остались только развалины, торчащие прямо из воды.


 «Особенно грустно, когда помнишь, каким Байкальский Прибой был раньше. Тут проводились дискотеки, был ухоженный берег, даже места на турбазах нужно было бронировать заранее. Сейчас из былых штук 15-ти, работают только две. И то людей на них не видно, стоит тишина»,

 - сообщает Владислав.
На месте также повстречался закрытый пост полиции. Видимо, из-за отсутствия отдыхающих в нем уже нужды нет. Судя по ржавчине и заросшему входу, люди в него не заходили весьма давно.  


Турбазы в летнее время, почему-то, тоже закрыты. Как вспоминает улан-удэнка Екатерина Д, по сравнению с прошлыми годами, сейчас на место даже приезжать не хочется.

«Вообще, чем славится Байкальский Прибой – здесь рано прогревается вода. Из-за этого купальный сезон там начинался раньше, чем на других курортах Байкала. Раньше работали турбазы всяких различных ведомств, и каждая база отдыха чем-то отличалась от другой, у всех была своя изюминка – у кого-то оригинальные домики, у кого-то красивые цветочки на территории. Байкальский Прибой был самым популярным местом, особенно среди студентов в 1980-1990-ые годы. Мы садились на электричку, шли с кучей сумок, лишь бы добраться», 

- вспоминает жительница.
 

Сейчас береговая линия поблизости с базами отдыха, увы, тоже поросла травой. На ней уже не отдыхают туристы с палатками - пустота.

«С Байкальским Прибоем столько приятных воспоминаний связано, сейчас на него больно смотреть. Очень печально, что мы потеряли такое хорошее место отдыха»,

- добавляет Екатерина Д.


Видно, что тропинки между домами развалились и сгнили. Судя по всему, их не обновляли не один десяток лет.



Сама территория рядом с турбазами не ухожена – сплошные заросли и заржавевшие ограждения.



С учетом преимуществ Байкальского Прибоя как курорта, не совсем понятно, почему это место оставили на произвол судьбы. Надеемся, что ответ на этот вопрос можно будет получить у профильных ведомств.


В Бурятии на Байкале снесли опасный пирс
12.05.2023 в 11:34
Напомним, как сообщал «Номер один», в мае 2023 года на Байкале в местности «Байкальский прибой» под контролем судебных приставов снесли знаменитый старый пирс. Как сообщили в УФССП РБ, демонтировать пирс арендатора земельного участка обязал районный суд, так как он пришел в непригодность и был опасен для окружающих.



Фото: Номер один 
Теги
туристы минтуризма упадок

Все новости

Ликвидацию 12 свалок в Бурятии профинансирует федеральный бюджет
28.06.2023 в 16:52
В Бурятии Байкальский Прибой превращается в «Сайлент Хилл»
28.06.2023 в 16:51
РАН признала Улан-Удэ достойным звания «Город трудовой доблести»
28.06.2023 в 15:38
В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
28.06.2023 в 14:57
В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека
28.06.2023 в 14:47
В центре Улан-Удэ появятся кубы, расписанные местными художниками
28.06.2023 в 14:44
В Бурятии собака напала на маленького ребенка
28.06.2023 в 14:13
Тимлюйский цементный завод принимает юных гостей
28.06.2023 в 13:58
Монголия станет более привлекательной для инвесторов
28.06.2023 в 12:18
«Ростелеком» подарил улан-удэнским пенсионерам «Азбуку Интернета»
28.06.2023 в 12:11
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
Ликвидацию 12 свалок в Бурятии профинансирует федеральный бюджет
Их площадь в центральной экологической зоне Байкальской природной территории превышает 219 тыс квадратных метров
28.06.2023 в 16:52
РАН признала Улан-Удэ достойным звания «Город трудовой доблести»
Столице Бурятии остается ждать указа президента России, который одобрил эту инициативу еще в марте
28.06.2023 в 15:38
В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
СФР напомнил о возможности и правилах такого решения  в преддверии приемной кампании в вузы и ссузы
28.06.2023 в 14:57
В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека
Молодые люди, требуя с 40-летнего мужчины долг, увезли его в лес, избили и волоком тащили жертву за машиной
28.06.2023 в 14:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru