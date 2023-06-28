В Бурятии Байкальский Прибой превращается в «Сайлент Хилл»

Что стало с Байкальским Прибоем? С этим вопросом в редакцию «Номер один» обратились читатели. Жители Улан-Удэ недоумевают, как за несколько лет популярный курорт в Кабанском районе стал местом в запустении. Ранее в летний период Прибой был точкой притяжения для отдыха – туристов завлекало относительно близкое расположение к городу, теплая вода, большое количество турбаз, красивые пирсы и виды. Увы, на сегодняшний день ситуация обстоит иначе.



«Был на выходных на Байкальском Прибое, хотел там отдохнуть. Настоящий мрак! Стоит тишина, почти все турбазы закрыты. Никаких кафе нет, наткнулся только на два небольших магазина. Прошел вдоль берега, увидел только пару машин с людьми. Деревянные тропинки разваливаются, пирсы как хлам, ходить по берегу невозможно – комары и мошки летают тучами, потому что все заросло травой. Это уже "Сайлент Хилл", а не Прибой. Место ужасно вгоняет в тоску»,

- высказывается улан-удэнец Владислав Г.



Так, вместо пирса остались только развалины, торчащие прямо из воды.





«Особенно грустно, когда помнишь, каким Байкальский Прибой был раньше. Тут проводились дискотеки, был ухоженный берег, даже места на турбазах нужно было бронировать заранее. Сейчас из былых штук 15-ти, работают только две. И то людей на них не видно, стоит тишина»,

- сообщает Владислав.



На месте также повстречался закрытый пост полиции. Видимо, из-за отсутствия отдыхающих в нем уже нужды нет. Судя по ржавчине и заросшему входу, люди в него не заходили весьма давно.





Турбазы в летнее время, почему-то, тоже закрыты. Как вспоминает улан-удэнка Екатерина Д, по сравнению с прошлыми годами, сейчас на место даже приезжать не хочется.

«Вообще, чем славится Байкальский Прибой – здесь рано прогревается вода. Из-за этого купальный сезон там начинался раньше, чем на других курортах Байкала. Раньше работали турбазы всяких различных ведомств, и каждая база отдыха чем-то отличалась от другой, у всех была своя изюминка – у кого-то оригинальные домики, у кого-то красивые цветочки на территории. Байкальский Прибой был самым популярным местом, особенно среди студентов в 1980-1990-ые годы. Мы садились на электричку, шли с кучей сумок, лишь бы добраться»,

- вспоминает жительница.



Сейчас береговая линия поблизости с базами отдыха, увы, тоже поросла травой. На ней уже не отдыхают туристы с палатками - пустота.

«С Байкальским Прибоем столько приятных воспоминаний связано, сейчас на него больно смотреть. Очень печально, что мы потеряли такое хорошее место отдыха»,

- добавляет Екатерина Д.



Видно, что тропинки между домами развалились и сгнили. Судя по всему, их не обновляли не один десяток лет.

Сама территория рядом с турбазами не ухожена – сплошные заросли и заржавевшие ограждения.

С учетом преимуществ Байкальского Прибоя как курорта, не совсем понятно, почему это место оставили на произвол судьбы. Надеемся, что ответ на этот вопрос можно будет получить у профильных ведомств.

Напомним, как сообщал «Номер один», в мае 2023 года на Байкале в местности «Байкальский прибой» под контролем судебных приставов снесли знаменитый старый пирс. Как сообщили в УФССП РБ, демонтировать пирс арендатора земельного участка обязал районный суд, так как он пришел в непригодность и был опасен для окружающих.