Ремонт дороги на контроле председателя Народного Хурала

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов провёл выездное рабочее совещание по капремонту дороги на трассе «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта» на Заганском перевале. В совещании приняли участие исполняющий обязанности руководителя «Бурятрегионавтодора» Игорь Петров и представители подрядной организации «Автодом». Участники совещания совместно провели проверку хода ремонтных работ и оценили качество выполненных работ.В данное время завершается капитальный ремонт автодороги, осталось заасфальтировать еще 3 км. Этот участок дороги на Заганском перевале был аварийно-опасным. Ряд лет назад жители Бичурского района обратились к своему депутату Народного Хурала Владимиру Павлову с просьбой отремонтировать автотрассу. Дорогу расширили, автотрасса стала комфортной, но главное – безопасной для движения. Кроме этого, благодаря проведенной работе депутата Владимира Павлова в IV квартале этого года начнётся капитальный ремонт автомобильной дороги с 34 по 51 км вдоль улуса Шибертуй в сторону Малого Куналея.Фото: Хурал Бурятии