Общество 28.06.2023 в 17:47

Новосибирский бизнесмен дважды попал под суд за то, что вор чуть не убился на его участке

Прокуратура настаивает на проведении экспертизы здания, где пострадал преступник, хотя строение уже снесли
A- A+
Текст: Номер один
Новосибирский бизнесмен дважды попал под суд за то, что вор чуть не убился на его участке
37-летний новосибирец Михаил Сайферт дважды попал под суд за то, что вор чуть не убился в его здании. КП-Новосибирск рассказывала эту историю: в 2019 году бизнесмен купил землю, на которой когда-то давно была заправка. Хотел открыть фирму по деревообработке. Из старого на участке оставалась только старенькая одноэтажная постройка. Там-то 21 июля 2021 года и случилось ЧП: в помещение залез вор - хотел украсть металлолом.

- Я видел, что на крыше лежат швеллеры (их используют при строительстве перекрытий. - Ред.), за них я мог получить около 10 тысяч рублей, - говорил потом на допросах и в суде жулик. - Взял с собой из дома кувалду, ей и стал выбивать металлический столб-опору. Ударил кувалдой всего два раза и понял, что на меня стали падать плиты с потолка. Одна из плит рухнула на ногу. Я не мог пошевелиться, стал кричать.

Обвинили не вора, а предпринимателя

Местные жители услышали крики, вызвали скорую, МЧС. От них же о случившемся узнал и Михаил: вора он пожалел, заявление писать не стал.

- Он ведь уже наказан - ему пришлось ампутировать ступню. Хотя ущерб из-за обрушения здания был серьезным - 612 тысяч рублей, - уточняет Михаил.

Но для самого бизнесмена судебные тяжбы только начались: из-за того, что вор получил травму, Михаилу предъявили обвинение по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Здания нет, но экспертиза нужна

Дело рассматривал мировой суд: на заседании на сторону Михаила встал даже сам пострадавший вор.

- Он заявил на суде, что виноват: сам повредил несущий металлический столб, из-за чего и рухнули плиты. А я-то в чем виноват? - недоумевает Михаил.

Тогда мировой суд встал на сторону бизнесмена, признал его невиновным. Но прокуратура обжаловала приговор, и дело вновь стал рассматривать мировой суд. Сегодня должно было состояться финальное заседание, но приговор не вынесли.

- Прокуратура потребовала провести экспертизу здания, в котором пострадал вор, - рассказал КП-Новосибирск Михаил. - Но как ее провести, если само здание я уже давно снес? Это маразм какой-то! Ждем, чем в итоге это закончится…

А что же пострадавший вор? Он сам сейчас за решеткой: попался уже на другой краже.

- Хотя мне говорил, что после того, как ему ампутировали стопу, завяжет. Но снова сидит, - вздыхает Михаил.

КП-Новосибирск следит за ходом судебных разбирательств.

Комментарий юриста: Как проведут экспертизу, если здание снесено?

- Эксперт выедет на место, где произошло ЧП. Заключение будет состоять из того, что он опишет, что увидел на участке. А поскольку здания нет, то, вероятнее всего, эксперт сообщит, что не может ответить на поставленные прокуратурой вопросы, - считает юрист Инесса Рябинина.

Фото: предоставлено Михаилом Сайфертом
Теги
вор травма суд ситуация

Все новости

Мэрия Улан-Удэ станет доступнее в соцсетях
28.06.2023 в 17:48
Новосибирский бизнесмен дважды попал под суд за то, что вор чуть не убился на его участке
28.06.2023 в 17:47
Ремонт дороги на контроле председателя Народного Хурала
28.06.2023 в 17:44
Ликвидацию 12 свалок в Бурятии профинансирует федеральный бюджет
28.06.2023 в 16:52
В Бурятии Байкальский Прибой превращается в «Сайлент Хилл»
28.06.2023 в 16:51
РАН признала Улан-Удэ достойным звания «Город трудовой доблести»
28.06.2023 в 15:38
В Бурятии образование детей за счет средств маткапитала оплатили более 6,5 тыс семей
28.06.2023 в 14:57
В Бурятии перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении человека
28.06.2023 в 14:47
В центре Улан-Удэ появятся кубы, расписанные местными художниками
28.06.2023 в 14:44
В Бурятии собака напала на маленького ребенка
28.06.2023 в 14:13
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
Ремонт дороги на контроле председателя Народного Хурала
Владимир Павлов провёл выездное совещание по капремонту дороги на Заганском перевале
28.06.2023 в 17:44
Ликвидацию 12 свалок в Бурятии профинансирует федеральный бюджет
Их площадь в центральной экологической зоне Байкальской природной территории превышает 219 тыс квадратных метров
28.06.2023 в 16:52
В Бурятии Байкальский Прибой превращается в «Сайлент Хилл»
Сломанные пирсы, заросли и тишина: на некогда любимом месте отдыха гниют остатки инфраструктуры (фоторепортаж)
28.06.2023 в 16:51
РАН признала Улан-Удэ достойным звания «Город трудовой доблести»
Столице Бурятии остается ждать указа президента России, который одобрил эту инициативу еще в марте
28.06.2023 в 15:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru