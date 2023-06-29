Строительство проблемного ЖК «Проспект» в Улан-Удэ отстает от графика

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников проверил ход работ на проблемном объекте долевого строительства - втором этапе жилого комплекса «Проспект» на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Евгений Луковников поручил Фонду поддержки дольщиков Бурятии принять все необходимые меры в отношении подрядчика – ООО «Стандарт», который допустил небольшое отставание от графика.Как сообщили в Минстрое Бурятии, Евгений Луковников напомнил подрядчику, что и застройщик – Фонд поддержки дольщиков Бурятии, и межведомственная комиссия правительства республики по вопросам строительства проблемных объектов указывали на недопустимость даже малейшего отставания от графика. Объект важный, подчеркнул Евгений Луковников, права дольщиков этого объекта защищены механизмом федерального Фонда развития территорий. Компании «Стандарт» поручили нагнать график строительства, в противном случае в отношении неё применят штрафные санкции.«Стройка ведётся. Подрядчик на объекте. Финансирование предусмотрено, деньги доведены до подрядчика. Есть небольшое отставание, но подрядчик обещает наверстать, поэтому ведём контроль. Через месяц еще раз вернёмся на данный объект, уже рассмотрим всё совместно, насколько отставание сокращено и требуются ли еще какие-то меры для того, чтобы отставание больше не допускать. Объект нужно закончить до конца года», – отметил Евгений Луковников.На сегодня степень готовности второго этапа ЖК «Проспект» составляет 40%. На объекте трудятся 36 человек – бригады из Китая, приглашённые компанией «Стандарт». Они возводят два многоквартирных блока жилого комплекса – шестой и седьмой.«Мы возводим каркас здания, коробку с кирпичной кладкой. Сейчас нам остался один этаж в седьмом блоке, в шестом блоке – на уровне 5-го этажа. В принципе небольшое отставание есть – у нас есть понимание, и мы нагоняем этот график. Параллельно мы перегородки гипсокартонные устанавливаем, электрику кидаем, штукатурные работы ведём – все эти работы, которые можно запараллелить, мы уже запараллелили. За счёт этого мы график нагоняем», – сообщил инженер ООО «Стандарт» Николай Соболев.Напомним, жилой комплекс «Проспект» поделён на два этапа строительства. Первый, в котором пять жилых блоков, сдали в эксплуатацию в срок – в декабре 2022 года. Второй, в котором два жилых блока, должен быть завершен в декабре 2023 года. Проблемный объект достраивается на средства федерального и республиканского бюджетов.Фото: «Минстрой Бурятии