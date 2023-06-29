ВСЖД открыла «стройфронт» на БАМе

В рамках Всероссийской студенческой стройки в модернизации объектов Байкало-Амурской магистрали примут участие 1053 студента со всей России. В Иркутской области сформировано 14 стройотрядов общей численностью более 300 человек, сообщили в пресс-службе ВСЖД.«Сегодня в рамках Всероссийской студенческой стройки «БАМ 2.0» железнодорожникам помогают в реконструкции одного из важнейших проектов страны сотни ребят из учебных заведений от Петербурга до Улан-Удэ. Участие в работе на БАМе – это богатейший опыт для молодежи», – напутствовал бойцов стройотрядов начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров.Для участия в проекте студенты прошли профессиональную подготовку, школу командного состава, в течение 2023 года состоялась серия встреч бойцов студотрядов с ветеранами строительства БАМа.Молодые люди будут привлечены к летним работам на станциях Тайшет, Лена, Вихоревка, Коршуниха, Таксимо, Северобайкальск, Куанда, Новая Чара. Трудовая практика у большинства из них продлится до конца августа.Фото: company.rzd.ru