Общество 29.06.2023 в 11:55

В Улан-Удэ запустят регулярный маршрут на кладбище

Новый маршрут будет включен в систему пересадочного тарифа
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ запустят регулярный маршрут на кладбище
В Улан-Удэ с 1 июля запустят регулярный маршрут до кладбища «Южное», сообщили власти города. По кольцевому маршруту №26 ««Кладбище «Южное» – 20А Квартал - Кладбище «Южное» в будни и выходные дни будет курсировать автобус МУП «Городские маршруты» средней вместимости.

Всего по маршруту будет выполняться 7 полных круговых рейсов до кладбища и один неполный до микрорайона. Импульс. По времени отправления автобуса возможны отклонения, учитывая наличие регулируемого железнодорожного переезда по ул. Пищевая. График движения автобуса отработан с МАУ «Специализированная служба».

Маршрут №26 включен в систему пересадочного тарифа, который предусматривает возможность проезда с бесплатной пересадкой на автобусе и трамвае по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55 рублей. Таким образом, со всех районов города можно проехать трамваями любого номера до участков соприкосновения трамвайных путей с автобусным маршрутом №26 и без переплаты воспользоваться услугами маршрута при соблюдении условий пересадочного тарифа.

Например, на проспекте Строителей на автобус можно пересесть с трамвайных маршрутов №№ 1, 2, по ул. Ключевская на участке от Мелькомбината до кольцевой развязки в 20А квартале - с трамваев №№ 4, 5 на остановках «Мелькомбинат», «Рынок Крестьянский», «20А квартал» и с трамваев №№ 7, 8 на остановке «20А квартал».
 
С графиком движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера 44-72-10. Время движения автобусов и их схему можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.


Фото: «Номер один»
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