Общество 29.06.2023 в 12:32
Житель Бурятии взыскал почти миллион за потерянную руку
С дробильщиком цеха обогащения произошел несчастный случай на производстве
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению работника горнодобывающего предприятия Окинского района о защите его трудовых прав.
Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте 2023 года с дробильщиком цеха обогащения организации произошел несчастный случай на производстве. В результате мужчина лишился руки на уровне верхней трети плеча.
«Установлено, что предприятие не обеспечило соблюдение нормативных требований при работе на конвейере дробильного отделения цеха обогащения. Экспертиза промышленной безопасности технического устройства и оценка профессиональных рисков на рабочем месте дробильщика не проводились», - констатировал после проверки прокурор.
Для взыскания с компании компенсации морального вреда, причиненного рабочему в результате происшествия, прокуратура подала иск в суд. Тункинский райсуд его удовлетворил, взыскав с предприятия компенсацию в размере 900 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.
Фото: pixabay.com
Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте 2023 года с дробильщиком цеха обогащения организации произошел несчастный случай на производстве. В результате мужчина лишился руки на уровне верхней трети плеча.
«Установлено, что предприятие не обеспечило соблюдение нормативных требований при работе на конвейере дробильного отделения цеха обогащения. Экспертиза промышленной безопасности технического устройства и оценка профессиональных рисков на рабочем месте дробильщика не проводились», - констатировал после проверки прокурор.
Для взыскания с компании компенсации морального вреда, причиненного рабочему в результате происшествия, прокуратура подала иск в суд. Тункинский райсуд его удовлетворил, взыскав с предприятия компенсацию в размере 900 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.
Фото: pixabay.com
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