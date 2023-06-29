Житель Бурятии взыскал почти миллион за потерянную руку

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению работника горнодобывающего предприятия Окинского района о защите его трудовых прав.Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте 2023 года с дробильщиком цеха обогащения организации произошел несчастный случай на производстве. В результате мужчина лишился руки на уровне верхней трети плеча.«Установлено, что предприятие не обеспечило соблюдение нормативных требований при работе на конвейере дробильного отделения цеха обогащения. Экспертиза промышленной безопасности технического устройства и оценка профессиональных рисков на рабочем месте дробильщика не проводились», - констатировал после проверки прокурор.Для взыскания с компании компенсации морального вреда, причиненного рабочему в результате происшествия, прокуратура подала иск в суд. Тункинский райсуд его удовлетворил, взыскав с предприятия компенсацию в размере 900 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com