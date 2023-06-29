Общество 29.06.2023 в 12:32

Житель Бурятии взыскал почти миллион за потерянную руку

С дробильщиком цеха обогащения произошел несчастный случай на производстве
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии взыскал почти миллион за потерянную руку
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению работника горнодобывающего предприятия Окинского района о защите его трудовых прав.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте 2023 года с дробильщиком цеха обогащения организации произошел несчастный случай на производстве. В результате мужчина лишился руки на уровне верхней трети плеча.

«Установлено, что предприятие не обеспечило соблюдение нормативных требований при работе на конвейере дробильного отделения цеха обогащения. Экспертиза промышленной безопасности технического устройства и оценка профессиональных рисков на рабочем месте дробильщика не проводились», - констатировал после проверки прокурор.

Для взыскания с компании компенсации морального вреда, причиненного рабочему в результате происшествия, прокуратура подала иск в суд. Тункинский райсуд его удовлетворил, взыскав с предприятия компенсацию в размере 900 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

Фото: pixabay.com
Теги
несчастный случай суд

Все новости

Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО еще один УАЗ
29.06.2023 в 12:48
Житель Бурятии взыскал почти миллион за потерянную руку
29.06.2023 в 12:32
Наследницы Александры Коллонтай собрались в Монголии
29.06.2023 в 12:22
Чемпионка из Бурятии примет участие в Олимпийских играх 2024 года
29.06.2023 в 12:06
В Улан-Удэ запустят регулярный маршрут на кладбище
29.06.2023 в 11:55
В пригороде Улан-Удэ из-за непотушенного костра вспыхнул лесной пожар
29.06.2023 в 11:40
В Новосибирске идет скандал вокруг забастовки третьеклассников
29.06.2023 в 11:25
В Улан-Удэ для работников «Приборки» построят многоквартирный дом
29.06.2023 в 11:20
В Улан-Удэ бесследно исчезла 19-летняя девушка
29.06.2023 в 11:10
В Хурале Бурятии озаботились сокращением зарплат у почтальонов
29.06.2023 в 10:55
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО еще один УАЗ
Автомобиль полностью подготовлен к работе в зоне спецоперации
29.06.2023 в 12:48
Наследницы Александры Коллонтай собрались в Монголии
В Улан-Баторе проходит двухдневная встреча женщин-министров иностранных дел
29.06.2023 в 12:22
В Улан-Удэ запустят регулярный маршрут на кладбище
Новый маршрут будет включен в систему пересадочного тарифа
29.06.2023 в 11:55
В Новосибирске идет скандал вокруг забастовки третьеклассников
С матери девочки, против которой в  гимназии устроили забастовку, хотят взыскать 100 тысяч рублей
29.06.2023 в 11:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru