Общество 29.06.2023 в 12:22

Наследницы Александры Коллонтай собрались в Монголии

В Улан-Баторе проходит двухдневная встреча женщин-министров иностранных дел
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Текст: Номер один
Наследницы Александры Коллонтай собрались в Монголии
В Улан-Баторе в государственной резиденции проходит двухдневная встреча женщин-министров иностранных дел, которая проводится впервые по инициативе министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунх, сообщило МОНЦАМЭ.

Встреча проводится при поддержке и сотрудничестве с Германией и Францией, и в ней примут участие министры иностранных дел этих двух стран. А также - министры иностранных дел Буркина-Фасо, Индонезии, Лихтенштейна и Южной Африки, послы Австралии и Мозамбика, отвечающие за гендерные вопросы, а также представители ООН и других международных организаций лично примут участие в этой встрече, а министры иностранных дел из более чем 10 стран будут участвовать в режиме онлайн.

В последние годы все большее число стран, проводят феминистскую и феминистски ориентированную внешнюю политику, направленную на защиту прав женщин, которые составляют половину населения земного шара.

Несмотря на то, что Монголия не включила специальные положения, касающиеся гендерного равенства, в свою концепцию внешней политики, она постоянно проводит политику, направленную на женщин, в своих международных отношениях, и регулярно поддерживает мероприятия, направленные на устранение гендерных различий.

Таким образом, целью этой встречи является не только представление политики и позиции Монголии, но и внесение реального вклада в усилия международного сообщества, направленные на обеспечение гендерного равенства.

Повестка дня встречи включает широкую дискуссию об участии женщин в борьбе с изменением климата, обеспечении продовольственной безопасности и укреплении международного мира и безопасности. По итогам встречи будет выпущен итоговый документ «Улан-Баторская декларация».

Напомним, первой женщиной министром иностранных дел в мире считается шведка Катарина Стопиа, жившая в XVII веке. Второй - Алекса́ндра Коллонтай — российская революционерка, советская государственная деятельница и дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол СССР. Член РСДРП(б) с 1915 года. В 1917—1918 годах была наркомом государственного призрения (социального обеспечения) в первом Советском правительстве, что делает ее первой женщиной-министром в истории.

С 1922 года находилась на дипломатической работе. Причинами для одного из первых в мировой истории назначения женщины послом послужили прочные связи Коллонтай с европейским социалистическим движением (как реформистским, так и революционным), а также опыт работы на должности секретаря Международного женского секретариата при Коминтерне в 1921—1922 годах. В 1922—1926 и 1927—1930 годах работала советским полпредом и торгпредом в Норвегии, во многом поспособствовав политическому признанию СССР этой страной. В 1926—27 годах некоторое время работала в Мексике, где также добилась определённых успехов в улучшении советско-мексиканских отношений. В 1927 году Коллонтай снова становится полпредом в Норвегии, совмещая этот пост с исполнением поручений в торговом представительстве в Швеции.

Она являлась феминисткой. В 1913 году Александра Коллонтай опубликовала программную статью «Новая женщина», в которой развивала взгляды на женщину нового, передового общества. Согласно ее взглядам, новая женщина стремится стать полноправным членом общества и руководствуется следующими принципами:

• Победа над эмоциями, выработка самодисциплины.
• Отказ от ревности, уважение свободы мужчины.
• Требует от мужчины не материального обеспечения, а бережного отношения к своей личности.
• Новая женщина — самостоятельная личность, её интересы не сводятся к дому, семье и любви.
• Подчинение разуму любовных переживаний.
• Отказ от фетиша «двойной морали» в любовных отношениях. Новая женщина не скрывает своей сексуальности.

Фото: montsame.mn
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женщины МИД Монголия

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