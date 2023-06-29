Общество 29.06.2023 в 12:48

Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО еще один УАЗ

Автомобиль полностью подготовлен к работе в зоне спецоперации
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО еще один УАЗ
29 июня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал военнослужащим войсковой части от коллектива МУП «Управление трамвая» автомобиль УАЗ-220694.

- Мы передаем еще один автомобиль нашим ребятам, воинам, которые сейчас на передовой отражают напор врага. Это уже третья машина, переданная коллективом нашего предприятия «Управление трамвая», она полностью готова к работе в любых условиях. Это УАЗик, «буханка» - все мы ее знаем, каждый советский гражданин может разобрать ее до винтиков и собрать обратно, а солдаты тем более – знают и любят УАЗ. Пусть служит машина верой и правдой. Главное, чтобы наши ребята вернулись домой живыми, желательно без ранений. Мы их ждем, - сказал Игорь Шутенков.


Ранее автомобиль использовался для подвоза и развоза водителей трамвая и кондукторов на работу и с работы. Перед передачей МУП «Управление трамвая» провело работу по техническому обслуживанию и укомплектованию автомобиля УАЗ. Установлена лебедка, багажник, грязевая резина. Автомобиль укомплектован инструментами, огнетушителем, домкратом, насосом, аптечкой.

- От лица командования и личного состава 75-й бригады управления хочу выразить огромную благодарность администрации города и коллективу МУП «Управление трамвая». Это уже не первая гуманитарная помощь, предоставленная нашей бригаде, ранее уже предоставляли тепловые пушки, электрические генераторы и другое. Мы это очень ценим, так как это вносит вклад в нашу общую будущую победу, - сказал временно исполняющий обязанности заместителя командира войсковой части по военно-политической работе Андрей Ткачев.


Другие предприятия и структурные подразделения мэрии Улан-Удэ также регулярно помогают военнослужащим – в мае в зону СВО отправлены «Мицубиси» от МУП «Водоканал», УАЗ от Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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