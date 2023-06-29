Бурятия входит в программу доступного арендного жилья

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии под руководством зампреда правительства Евгения Луковникова разработало пилотный проект строительства арендного жилья, доступного определенным категориям граждан. Сегодня состоялся рабочий выезд на место предполагаемого строительства такого объекта – на улицу Гастелло в микрорайоне Загорск города Улан-Удэ.Как сообщили в пресс-службе инфраструктурного блока правительства республики, развитие жилищной сфере Бурятии необходимо, но без поддержки государства сегодня это сделать проблематично. Именно поэтому разработан пилотный проект по строительству доступного арендного жилья с участием акционерного общества «ДОМ.РФ», 100-процентным держателем акций которого является Российская Федерация в лице Росимущества.«Республика входит в программу строительства арендного жилья. На прошлой неделе состоялась встреча с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Послушали все доводы и предложения, которые будут влиять на реализацию этой программы. Глава Бурятии принял решение зайти в строительство арендного жилья в объеме 300 квартир. Эта заявка подана Улан-Удэнским авиационным заводом для привлечения иногородних специалистов, чтобы они были обеспечены служебным жильем без необходимости искать его на рынке. Квартиры будут обставлены всей необходимой мебелью. Стоимость такого жилья для арендатора составит около 10 тыс рублей», – рассказал Евгений Луковников.Такая низкая стоимость будет обеспечена условиями программы: на оплату аренды квартиры будут выделяться субсидии из источников федерального и республиканского бюджетов, оставшуюся часть будет оплачивать сам арендатор.Но еще предстоит большая работа по выносу необходимых для строительства коммуникаций, разработке планировочного решения на предполагаемых 1,2 гектара площади участка и разработке проектно-сметной документации. Правительство предварительно определило застройщиком АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Республики Бурятия», владельцем которого является республика.Фото: egov-buryatia.ru