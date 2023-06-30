В пригороде Улан-Удэ поймали гуляющую корову

Как рассказали в мэрии, на территории Иволгинского района была отловлена корова. Животное доставят в специальный пункт временного содержания, где оно будет находиться до выявления собственника. В этом случае хозяина ждет не только штраф, но и оплата расходов, понесенных отловщиками. Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день содержания животного. Если через полгода хозяин не найдется, то скот перейдет в собственность подрядной организации.





Администрации Советского района Улан-Удэ и Иволгинского района провели совместный рейд по отлову свободно пасущихся сельхозживотных. Сотрудники отрабатывали смежную территорию двух районов в связи с частыми случаями миграции животных из одного муниципального образования в другое.Также в ходе рейда сотрудники администрации Советского района выехали к собственнику крупного рогатого скота, который ранее свободно разгуливал на территории Левого берега.- Хозяина коров нет дома, поэтому его супруге мы вручили требование о явке в администрацию Советского района для составления протокола. В ближайшее время владельца животных привлекут к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, - сообщил заместитель начальника Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Бэлигто Чимитов.Администрация района просит владельцев лошадей, крупного и мелкого рогатого скота ответственно относиться к своим домашним животным и не допускать их свободного выпаса. Самовыгул может нарушить общественный порядок, движение общественного транспорта, напугать детей. Кроме того, скот вытаптывает посевы, портит зелёные насаждения, общественное и частное имущество.Фото: мэрия Улан-Удэ