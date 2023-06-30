Общество 30.06.2023 в 11:47

В центре Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути

Работы будут вести по ночам
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Текст: Константин Воронов
В центре Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути
В Улан-Удэ 30 июня в 23:00 после окончания трамвайного движения МУП «Управление трамвая» приступит к капремонту путей на пересечении улиц Коммунистическая и Ербанова.

Как сообщили на предприятии, ремонт будет проходить в два этапа и включает в себя поэтапное снятие асфальтового покрытия протяженностью 75 метров, замену рельсо-шпальных решеток, рихтовку, подбивку, отсыпку щебнем и асфальтирование. Предварительная дата окончания ремонтных работ – 11 июля.

- Обратите внимание, что 1-2, 8-9 июля движение трамваев по данному участку будет закрыто с 22:00 часов. Все работы будут проводиться в ночное время. Также из-за поэтапного снятия асфальта часть дороги будет не пригодна для автомобильного движения. Поэтому просим водителей быть внимательными на этом участке, - рассказал начальник Службы пути МУП «Управление трамвая» Дмитрий Блинников.

На схему движения трамваев ремонт не повлияет.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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трамвайные пути ремонт

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