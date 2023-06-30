В центре Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути

В Улан-Удэ 30 июня в 23:00 после окончания трамвайного движения МУП «Управление трамвая» приступит к капремонту путей на пересечении улиц Коммунистическая и Ербанова.Как сообщили на предприятии, ремонт будет проходить в два этапа и включает в себя поэтапное снятие асфальтового покрытия протяженностью 75 метров, замену рельсо-шпальных решеток, рихтовку, подбивку, отсыпку щебнем и асфальтирование. Предварительная дата окончания ремонтных работ – 11 июля.- Обратите внимание, что 1-2, 8-9 июля движение трамваев по данному участку будет закрыто с 22:00 часов. Все работы будут проводиться в ночное время. Также из-за поэтапного снятия асфальта часть дороги будет не пригодна для автомобильного движения. Поэтому просим водителей быть внимательными на этом участке, - рассказал начальник Службы пути МУП «Управление трамвая» Дмитрий Блинников.На схему движения трамваев ремонт не повлияет.Фото: мэрия Улан-Удэ