В Бурятии задержан иркутянин с крупной партией омуля и хариуса

В Кабанском районе Бурятии полицейские изъяли у водителя пикапа 21 ящик с байкальским омулем и белым хариусом. Подозреваемый в приобретении рыбы, добытой заведомо преступным путем, задержан, сообщили в республиканском МВД.Пикап 58-летнего иркутянина был оставлен сотрудниками дорожно-патрульной службы на федеральной автотрассе Р-258 «Байкал» в четырех километрах от поселка Танхой утром 29 июня. В салоне и кузове внедорожника полицейские обнаружили 21 ящик с байкальским омулем (около 1250 хвостов) и белым хариусом (62 хвоста). Общий вес перевозимой рыбы составил около 600 кг. По словам водителя, такое количество омуля и хариуса он купил в местности Лемасово в районе села Посольское, чтобы употребить в пищу.Отметим, ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Причем, был осужден судом в апреле текущего года и приговорен к ограничению свободы на срок до двух лет, но должных выводов не сделал. Это – пятый подобный случай.Дознанием районного отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 175 УК РФ «приобретение в крупном размере имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальное наказание, согласно санкциям этой статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «незаконная добыча водных биологических ресурсов». Рыба у подозреваемого изъята. Ведется расследование.Заметим, любительский лов омуля в Бурятии нынешним летом разрешен с определенными условиями. Соблюдая эти условия, добыть коммерческую партию байкальского эндемика попросту невозможно.Фото: МВД по Бурятии