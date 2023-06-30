Общество 30.06.2023 в 14:22

Власти обсудили ситуацию с лесными пожарами в ДФО

В ряде регионов выявлены нарушения при организации работ по ликвидации пожаров
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Текст: Константин Воронов
Власти обсудили ситуацию с лесными пожарами в ДФО
Складывающуюся лесопожарную обстановку на территории дальневосточных регионов и принимаемые меры по её стабилизации обсудили на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров при Министре природных ресурсов и экологии России.

Как сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по ДФО, с начала этого года на территории Дальнего Востока зарегистрировано 1638 природных пожаров, их число по сравнению с прошлым годом сократилось на 16%. При этом площадь возгораний возросла почти на треть и составляет более 715 тыс. гектар. Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Хабаровском – 317, Забайкальском – 305 краях, Амурской области – 271. Значительные площади пройдены огнем в Еврейской автономной области – 201 тыс. га, Амурской области – 196 тыс. га, Хабаровском крае – 177 тыс. га.

Все регионы в округе, за исключением Чукотского автономного округа, не обеспечившего комплектование в полном объеме парашютно-десантной пожарной службы, признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону.

В республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской, Сахалинской областях укомплектование специализированных формирований необходимым количеством работников, средств, техникой предупреждения и тушения лесных пожаров, их должное обслуживание во многом обеспечены вследствие принятых на подготовительном к пожароопасному сезону этапе мер прокурорского реагирования.

При прохождении пожароопасного сезона в Хабаровском крае и Магаданской области прокурорами выявлены нарушения при организации работ по ликвидации пожаров.

В частности, на Колыме после объявления 16 июня прокурором Магаданской области предостережения о недопустимости нарушения законодательствав связи со сложной пожароопасной обстановкой указом и.о. губернатора в этот же день введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, организовано привлечение дополнительных сил для тушения возгораний.

И.о. начальника управления Генеральной прокуратуры России по ДФО Елена Григорьева отметила, что в этом регионе происходит самое масштабное горение лесов. Принимаемые органами власти меры неэффективны, число пожаров с момента введения ЧС увеличилось более чем в 2 раза (до 12), их площадь – в 1,5 раза (до 9 тыс. га), 2 пожара действуют на территории Государственного природного заповедника «Магаданский».

Выступающие заместители председателя правительства Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и Магаданской области доложили о принимаемых мерах по стабилизации лесопожарной обстановки, обеспечению защиты населенных пунктов от пожаров.

Фото: Управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО
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