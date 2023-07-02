Черное море почернело от опасности

Стоимость авиабилетов из Улан-Удэ в Сочи перевалила отметку 60 тыс. рублей, что свидетельствует о повышенном спросе жителей Бурятии на отдых в Краснодарском крае. Однако в связи с сильным загрязнением Черного моря после экологической катастрофы на Каховской ГЭС «Номер один» решил выяснить, можно ли безопасно отдыхать на курортах Кубани и Крыма этим летом.Напомним, как сообщили недавно СМИ, в Одесской области объявлен запрет на купание в Черном море в связи с обнаружением возбудителей холеры и других опасных инфекций. Лабораторные исследования показали, что в водах резко увеличилось количество таких возбудителей, как сальмонелла, рота- и астравирусы, вибрионы холеры, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Кроме того, существенно превышает норму содержание в водоемах кишечной палочки.Как отмечается, загрязнение связано с прорывом дамбы на Каховской ГЭС, воды затопили кладбища, скотомогильники и все это прямиком поплыло в Черное море. Вода в море позеленела, в нем много мусора и грязи. Поскольку от Одесской области до Крыма и Краснодарского края не так далеко, загрязненные воды могут испортить отдых бурятским туристам, выбравшим это направление.«Номер один» обратился за комментариями в Управление Роспотребнадзора по Бурятии. В ведомстве сообщили, что «заболеваний холерой в России не регистрируется несколько лет, но риск есть всегда». Тем более когда речь идет о сегодняшней непростой, во всех смыслах, ситуации.Как отметили в Роспотребнадзоре, «туристам, планирующим поездки в жаркие страны, а также в теплые регионы нашей страны, где в силу благоприятного воздействия теплого климата на размножение возбудителей острых кишечных инфекций, холеры сохраняется риск заражения этими заболеваниями, нужно не забывать о простых мерах предосторожности. Не употреблять воду из источников, качество воды которых не исследовано и не контролируется. Соблюдать правила личной гигиены, мыть фрукты и овощи перед их употреблением с последующим ополаскиванием кипятком, тщательно мыть руки. Мясо, рыба, морепродукты должны подвергаться термической обработке. При купании в водоемах и бассейнах избегать попадания воды в полость рта. При появлении симптомов необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в лечебные учреждения».Председатель Бурятского республиканского союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев отмечает, что у жителей республики в этом году появился большой выбор пляжных направлений, а не только Черное море.По его словам, после завершения эпидемии COVID-19 открылись маршруты на Желтое море (Китай), в Таиланд (через Иркутск). Улучшилось транспортное сообщение с Приморьем и в этот сезон туристы также поедут на Тихий океан. Активно развивается и внутренний туризм, прежде всего на Байкале.- В этом году и на Байкале, и в Бурятии пройдет очень много мероприятий в рамках событийного туризма. Инфраструктура отдыха активно развивается, и, хотя она пока отстает от курортов Черного моря, движение в этом направлении достаточно активное и уверенное, - сообщил он. – И, самое главное, отдых на Байкале все-таки доступен и отдыхать там можно все лето, в том числе в режиме выходного дня.Таким образом, появляется все больше альтернатив, где отдых наверняка будет более безопасным для бурятских туристов.Фото: pixabay.com