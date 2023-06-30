В Бурятии пивной вор отразился в «облаке»

В Бурятии в полицию Нижнеангарска обратился владелец магазина по розливу пива с заявлением о хищении из торговой точки пластиковой емкости для хранения пива и двух камер системы видеонаблюдения. Сумма ущерба составила более 17 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии совместно с участковым уполномоченным полиции в ходе обхода жилого сектора обнаружили и задержали подозреваемого в совершении кражи, у которого была изъят пустой пивной кег.Задержанный 20-летний местный житель сознался в содеянном. Он рассказал, что ради друга, который хотел продолжить распитие алкоголя, совершил кражу. Ночью, вооружившись монтировкой, вскрыл дверь торговой точки и похитил кег с пивом, а для скрытия следов преступления сорвал камеры системы видеонаблюдения.Однако злоумышленник не учел, что видеозаписи сохраняются в облачном хранилище, благодаря чему стали известны приметы похитителя.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи.Фото: unsplash.com