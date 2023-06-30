Общество 30.06.2023 в 15:32

В Бурятии пивной вор отразился в «облаке»

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из пивного магазина
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии пивной вор отразился в «облаке»
В Бурятии в полицию Нижнеангарска обратился владелец магазина по розливу пива с заявлением  о хищении из торговой точки пластиковой емкости для хранения пива и двух камер системы видеонаблюдения. Сумма ущерба составила более 17 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии совместно с участковым уполномоченным полиции в ходе обхода жилого сектора обнаружили и задержали подозреваемого в совершении кражи, у которого была изъят пустой пивной кег.

Задержанный 20-летний местный житель сознался в содеянном. Он рассказал, что ради друга, который хотел продолжить распитие алкоголя, совершил кражу. Ночью, вооружившись монтировкой, вскрыл дверь торговой точки и похитил кег с пивом, а для скрытия следов преступления сорвал камеры системы видеонаблюдения.

Однако злоумышленник не учел, что видеозаписи сохраняются в облачном хранилище, благодаря чему стали известны приметы похитителя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Фото: unsplash.com
Теги
кража пиво задержание

Все новости

Расселяемые жители центра Улан-Удэ получат новое жилье в центре или близко к нему
30.06.2023 в 15:56
Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор в отношении осужденного педиатра
30.06.2023 в 15:45
В Бичурском районе построят новые игровые площадки
30.06.2023 в 15:41
В Бурятии пивной вор отразился в «облаке»
30.06.2023 в 15:32
В Бурятии прекратили дело в отношении военного, который ударил кулаком по лицу ребенка
30.06.2023 в 14:55
Власти обсудили ситуацию с лесными пожарами в ДФО
30.06.2023 в 14:22
В Бурятии осужденных обучили, как выглядеть «эффектно и ухоженно»
30.06.2023 в 14:00
В Бурятии задержан иркутянин с крупной партией омуля и хариуса
30.06.2023 в 13:04
Житель Улан-Удэ незаконно добыл полтонны нефрита
30.06.2023 в 13:02
В районе Бурятии хулиган поджёг мост
30.06.2023 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
Расселяемые жители центра Улан-Удэ получат новое жилье в центре или близко к нему
До 2030 года планируется переселить из ветхого и аварийного жилья в центре около 2 тыс  человек  
30.06.2023 в 15:56
В Бичурском районе построят новые игровые площадки
Одна из них уже почти готова к открытию
30.06.2023 в 15:41
Власти обсудили ситуацию с лесными пожарами в ДФО
В ряде регионов выявлены нарушения при организации работ по ликвидации пожаров
30.06.2023 в 14:22
В Бурятии осужденных обучили, как выглядеть «эффектно и ухоженно»
«Это естественное желание каждой женщины на любом этапе ее жизни», - пишут в УФСИН
30.06.2023 в 14:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru