Трое мастеров из Бичурского района получили награды на международном фестивале

- В этом году мастера привезли больше работ, заметно вырос уровень. Выбор победителей в номинациях был сложным, члены жюри долго совещались, – отметила директор краевого Учебно-методического центра культуры и народного творчества Елена Ерохина.





- Мы гордимся нашими мастерами и стремимся создать наилучшие условия для сохранения культурных традиций и развития народного творчества, – подчеркнул глава Бичурского района Василий Смолин. Он напомнил, что в этом году построено долгожданное новое здание Детской школы искусств, открытие которого состоится в дни празднования 300-летия села Бичура.







Мастера народных художественных промыслов из Бичурского района достояно представили Бурятию на международном фестивале-ярмарке «75 мастеровых», который прошел в Забайкальском крае на озере Арей. В нем приняли участие представители Забайкалья, Бурятии, Иркутской области и Монголии.Награды фестиваля получили сразу трое мастеров из Бичурского района. Дипломом «Лучший мастер-2023» в номинации «Художественная роспись» был награжден бичурянин Павел Гонтов. Его землячке Галине Осокиной вручили диплом в номинации «За сохранение традиций в изготовлении национальных украшений и сувениров». Дипломом за участие была отмечена Оксана Маркова.Диплом фестиваля “75 мастеровых” за «Самобытность и уникальность ремесленной работы, знание и сохранение народных традиций» получила Елена Веселовская из Улан-Удэ.Фото: Бичура-инфо. 24/7