Общество 01.07.2023 в 08:52

Студенческий кампус в Улан-Удэ будет создаваться по новым стандартам

Он должен придать новый импульс взаимодействию университетов с региональными властями и бизнесом
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Студенческий кампус в Улан-Удэ будет создаваться по новым стандартам
Утвержден стандарт оснащения современных университетских кампусов. Документ разработан по поручению правительства России и устанавливает общие правила и принципы в отношении оснащения кампусов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«По поручению главы государства к 2030 году в России появятся 25 современных кампусов мирового уровня. Сегодня на стадии реализации находятся 17 проектов в разных уголках страны. На первых этапах проектирования каждого из них мы определили линейки технологий и продуктов, необходимых экономике региона <…> Стандарты и наличие базовых технологий обеспечат создание необходимых продуктов, направленных на достижение технологического суверенитета. Мы сможем получить конкретные научные результаты в медицине, экологии, энергетике, промышленности и кибербезопасности, о чём неоднократно говорил президент страны», – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Также, по словам вице-премьера, на базе кампусов у молодежи должны быть возможности для реализации стартап-проектов и эффективного трансфера востребованных технологий в экономику региона.

«Кампусы должны придать новый импульс взаимодействию университетов и научных организаций с региональными властями и бизнесом. Именно поэтому лаборатории, которые создаются в кампусах, должны быть оснащены самым современным оборудованием для проведения исследований высокого уровня. Кроме того, оснащение таких лабораторий современным оборудованием позволит привлечь талантливую молодёжь в исследовательскую деятельность еще во время учёбы в университете», – отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Согласно документу, все лабораторные комплексы университетских кампусов будут разделены на несколько категорий: учебно-научные, научно-исследовательские и специализированные научно-исследовательские лаборатории. Все они имеют свою специфику.

Напомним, федеральный проект по созданию кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты». В Бурятии планируют начать строительство студенческого кампуса мирового уровня в 2024 году в Улан-Удэ. Проектом предусмотрены учебно-лабораторный корпус, межвузовский технопарк и конгресс-центр, физкультурно-оздоровительный центр, а также общежитие, где будут размещаться студенты прибывшие из районов республики, других регионов России и зарубежных стран. Межвузовский кампус позволит объединить востребованные на рынке труда в Бурятии программы в сфере ИТ, биофармации, инжиниринга, агротехнических и креативных индустрий.

Фото: egov-buryatia.ru
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