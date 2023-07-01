Студенческий кампус в Улан-Удэ будет создаваться по новым стандартам

Утвержден стандарт оснащения современных университетских кампусов. Документ разработан по поручению правительства России и устанавливает общие правила и принципы в отношении оснащения кампусов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«По поручению главы государства к 2030 году в России появятся 25 современных кампусов мирового уровня. Сегодня на стадии реализации находятся 17 проектов в разных уголках страны. На первых этапах проектирования каждого из них мы определили линейки технологий и продуктов, необходимых экономике региона <…> Стандарты и наличие базовых технологий обеспечат создание необходимых продуктов, направленных на достижение технологического суверенитета. Мы сможем получить конкретные научные результаты в медицине, экологии, энергетике, промышленности и кибербезопасности, о чём неоднократно говорил президент страны», – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Также, по словам вице-премьера, на базе кампусов у молодежи должны быть возможности для реализации стартап-проектов и эффективного трансфера востребованных технологий в экономику региона.«Кампусы должны придать новый импульс взаимодействию университетов и научных организаций с региональными властями и бизнесом. Именно поэтому лаборатории, которые создаются в кампусах, должны быть оснащены самым современным оборудованием для проведения исследований высокого уровня. Кроме того, оснащение таких лабораторий современным оборудованием позволит привлечь талантливую молодёжь в исследовательскую деятельность еще во время учёбы в университете», – отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Согласно документу, все лабораторные комплексы университетских кампусов будут разделены на несколько категорий: учебно-научные, научно-исследовательские и специализированные научно-исследовательские лаборатории. Все они имеют свою специфику.Напомним, федеральный проект по созданию кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты». В Бурятии планируют начать строительство студенческого кампуса мирового уровня в 2024 году в Улан-Удэ. Проектом предусмотрены учебно-лабораторный корпус, межвузовский технопарк и конгресс-центр, физкультурно-оздоровительный центр, а также общежитие, где будут размещаться студенты прибывшие из районов республики, других регионов России и зарубежных стран. Межвузовский кампус позволит объединить востребованные на рынке труда в Бурятии программы в сфере ИТ, биофармации, инжиниринга, агротехнических и креативных индустрий.Фото: egov-buryatia.ru