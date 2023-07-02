Общество 02.07.2023 в 12:50

«Омуль-экстремал» пытается выжить на волне мусора

На Байкале появился новый арт-объект
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Текст: Номер один
«Омуль-экстремал» пытается выжить на волне мусора

Летний сезон - это всегда наплыв туристов. В связи с этим на Байкале в поселке Горячинск решили установить необычный арт-объект «Омуль-экстремал». Полутораметровая деревянная рыба мчится на волне полной мусора. Одна половина омуля чистая и нетронутая, вторая - изуродована пластиковыми отходами.

В этой двусторонности и заключается скрытый смысл. Одна сторона символизирует то, что мы хотим видеть. Вторая то, что будет при загрязнении Байкала мусором. Скульптура создана как напоминание туристам о том, что животные страдают от оставленных человеком отходов. На рыбе даже есть надпись из крышечек: «ЗабериМусорСсобой».


Проект реализуется Победителем Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, при поддержке средств гранта Ассоциации волонтерских центров. Создатели арт-объекта Мариан Иванчик (художник из Словакии) и Константин Поспелов (иволгинский мастер по дереву).

 

Фото: Чингис Болотов

Теги
Байкал экология природа туризм омуль

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