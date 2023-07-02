Общество 02.07.2023 в 14:10

В районе Бурятии началось возведение социальных объектов

Запланированные детские сады и спортивный зал для школы будут построены до конца 2024 года
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Текст: Номер один
В районе Бурятии началось возведение социальных объектов

В селе Петропавловка (Джидинский район Республики Бурятия) началось долгожданное строительство детского сада на 150 мест и возведение спортивного комплекса для школы №1. Рабочие уже приступили к возведению первого этажа садика и конструктива здания спортивного зала с раздевалками.

Осенью 2022 года в Минсельхозе России подвели итоги конкурсного отбора проектов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), реализация которых запланирована на 2023-2024 годы. Одна из целей госпрограммы КРСТ - улучшение качества жизни на селе. От Бурятии отбор прошли 6 проектов на общую сумму 2,1 млрд руб.

Тогда глава Бурятии отметил, что проекты будут реализованы в Селенгинском, Баргузинском, Закаменском, Мухоршибирском и Джидинском районах.

«В рамках проектов будут построены новые школы, детские сады, бассейн, проведены капитальные ремонты сельских домов культуры, библиотек и инженерной инфраструктуры, приобретены автобусы для учреждений социальной сферы»,

- сказал Алексей Цыденов.
Так в Джидинском районе должны будут построить два детских садика в селах, а также спортивный зал для школы и спортивную площадку. Кроме государственной поддержки для появления важных социальных объектов на селе помощь оказывали представители бизнеса. Всего из внебюджетных источников на строительство выделено 250 млн рублей. По планам открытие детского сада и спортивного зала для школы произойдет в конце 2024 года. Остальные социальные объекты находятся в работе, фундамент уже заложен.


Фото: Номер один

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джидинский район строительство детский сад школа

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