Общество 02.07.2023 в 15:07

Жители Бурятии отправят еще 7 автомобилей в зону СВО

Весь транспорт передан военным и скоро отправится на боевые посты
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Текст: Номер один
Жители Бурятии отправят еще 7 автомобилей в зону СВО
Не так давно жители Бурятии отправили 17 автомобилей в зону СВО в рамках всероссийской акции «Автопоезд». Акцию проводит Народный Фронт при партнёрстве с РЖД. В её рамках жители регионов России могут отправить автомобили на СВО по железной дороге совершенно бесплатно.

Тогда машины от жителей города и районов нашей республики ушли с железнодорожного вокзала Улан-Удэ в Московскую область, где из них сформировали общий поезд регионов России и направили в Ростовскую область, а затем - в зону спецоперации.

Сегодня же глава Бурятии сообщил о том, что ещё 7 автомобилей отправятся от жителей нашей республики. Их отремонтировали предприниматели - ООО Железобетон, ОЙЛ сервис - и неравнодушные жители. Полностью заменены шины и обновлена ходовая.

«Автомобили передал наш Молодежный центр Минспорта от Кикинского лесхоза, министерства финансов Бурятии, Центра занятости Кижингинского района и Гусиноозерского энергетического техникума»,

- Алексей Цыденов.
Весь транспорт вчера был передан военным и в скором времени отправится на боевые посты. Между тем, очередная фура из Бурятии с машинами для бойцов прибыла в Таганрог. Оттуда все автомобили отправятся в наши воинские соединения. 


Фото: Официальный телеграм канал главы Бурятии
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