Жители Бурятии отправят еще 7 автомобилей в зону СВО

«Автомобили передал наш Молодежный центр Минспорта от Кикинского лесхоза, министерства финансов Бурятии, Центра занятости Кижингинского района и Гусиноозерского энергетического техникума», - Алексей Цыденов.

Не так давно жители Бурятии отправили 17 автомобилей в зону СВО в рамках всероссийской акции «Автопоезд». Акцию проводит Народный Фронт при партнёрстве с РЖД. В её рамках жители регионов России могут отправить автомобили на СВО по железной дороге совершенно бесплатно.Тогда машины от жителей города и районов нашей республики ушли с железнодорожного вокзала Улан-Удэ в Московскую область, где из них сформировали общий поезд регионов России и направили в Ростовскую область, а затем - в зону спецоперации.Сегодня же глава Бурятии сообщил о том, что ещё 7 автомобилей отправятся от жителей нашей республики. Их отремонтировали предприниматели - ООО Железобетон, ОЙЛ сервис - и неравнодушные жители. Полностью заменены шины и обновлена ходовая.Весь транспорт вчера был передан военным и в скором времени отправится на боевые посты. Между тем, очередная фура из Бурятии с машинами для бойцов прибыла в Таганрог. Оттуда все автомобили отправятся в наши воинские соединения.