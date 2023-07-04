Наказание за вождение в нетрезвом виде

Вопрос: «Могу ли посадить за вождение в пьяном виде?»

Александр Петрович Р.

Пьяное вождение в России считается серьезным правонарушением. Наказание за езду в нетрезвом виде регулируется ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях либо в случае повторного правонарушения ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Штраф за превышение предельно допустимой концентрации алкоголя составляет до 30 тыс. руб., предусмотрено также лишение прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание предполагается за отказ от медосвидетельствования, а также за передачу машины пьяному в управление. Если у нетрезвого за рулем нет при себе водительских прав, то он может быть арестован на срок до 15 суток.

Штраф за повторное вождение в нетрезвом виде составит от 200−300 тыс. руб., лишение водительских прав на три года, может быть применено наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Признать водителя виновным в правонарушении может только суд.

Нормы уровня алкоголя, при которых запрещено управлять транспортным средством:

- более 0,3 г этилового спирта на 1 л крови водителя;

- более 0,16 мг на 1л выдыхаемого воздуха.

Важно помнить, что показатели индивидуальны и зависят от многих факторов, в том числе наличия технических погрешностей при определении уровня промилле. В ряде случаев превысить норму можно даже употребляя даже квас, кефир или содержащие алкоголь лекарства.

Как определяется нетрезвое состояние?

После остановки автомобиля сотрудник ГИБДД вправе отстранить водителя от управления, если подозревает его в употреблении алкоголя. Подозрения считаются оправданными при наличии следующих признаков:

- запах алкоголя;

- бессвязная речь;

- неадекватное поведение;

- плохая координация;

- нездоровый цвет кожных покровов;

- дрожание рук.

Одного из этих признаков достаточно для отстранения. После этого составляется протокол в присутствии двух понятых либо с проведением видеосъемки. В нем обязательно должны быть указаны:

- данные об инспекторе и о водителе;

- данные о транспортном средстве;

- дата и время происходящего, место действия;

- вышеописанные основания для отстранения.

Протокол должен быть подписан обеими сторонами, каждой выдается экземпляр.

Далее водитель проходит первичное освидетельствование - его проверяют на алкотестере. Процедура осуществляется два раза с интервалом в 20 минут.

Важно знать, что алкотестер должен быть сертифицирован и перед измерением наличия алкоголя опломбирован. Инспектор должен надлежащим образом оформить сопутствующий тесту акт.

В ряде случае происходит освидетельствование сразу в медицинском учреждении:

- если водитель отказывается проверяться на месте;

- если водитель не согласен с результатами проверки;

- если сотрудник ГИБДД продолжает подозревать водителя в употреблении алкоголя при допустимых результатах теста.

При направлении на медосвидетельствование составляется еще один протокол. В больнице водителя могут проверить также на наличие других запрещенных веществ в крови. При этом инспектор обязуется доставить туда водителя.

Если присутствие алкоголя в организме подтвердится либо от водителя последует отказ от освидетельствования, машина нарушителя отправится на штрафстоянку, а составленный протокол - на рассмотрение суда.