Общество 06.07.2023 в 09:00

Перевод работника на сменный график

Законно ли это?
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Текст: Номер один
Перевод работника на сменный график
Pixabay

Вопрос: «Может ли начальник установить мне сменный график?»

Владислав Валерьевич

Может, но только в определенных случаях:

- если рабочий процесс длиннее, чем смена при пятидневке;

- нужно максимально использовать оборудование;

- важно производить больше товаров или оказывать больше услуг.

Смены могут ввести всем или только некоторым сотрудникам. В первом случае новый режим закрепят внутренними правилами. Во втором - заключат с работниками новый трудовой договор или допсоглашение к действующему.

Сменной не считается посуточная работа, например сутки через трое. Смены обычно бывают дневными, вечерними и ночными. Например:

- четыре дня в ночную смену с 23:00 до 07:00, затем два выходных;

- четыре дня в дневную смену с 07:00 до 15:00, один выходной;

- четыре дня в вечернюю смену с 15:00 до 23:00, один выходной.

У несовершеннолетних и некоторых других категорий сотрудников смены короче.

Поставить две смены подряд нельзя, кроме случаев, когда в стране временно приняли особые экономические меры.

В случае нарушения законодательства, можно обратиться в трудовую инспекцию.

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