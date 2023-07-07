Общество 07.07.2023 в 09:00

Подарок или взятка?

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Подарок или взятка?
Pixabay

Вопрос: «В каком случае подарок не воспринимается как взятка?»

Евгения Николаевна И.

Юристы отмечают, что четкого законодательного определения понятия «подарок» сегодня не существует. На практике же можно определить подарок как вещь, которая имеет стоимость и не предусматривает встречного обязательства по передаче денег или имущества, то есть передается человеку безвозмездно.

Закон запрещает дарить подарки государственным служащим, которые находятся при исполнении. За исключением подарков, стоимость которых не превышает 3 000 рублей, а также канцелярских принадлежностей, цветов и ценных подарков, которые вручили как поощрения или награды.

Иные подарки, которые получил госслужащий во время протокольных мероприятий, в служебных командировках и во время других официальных мероприятий, признаются федеральной собственностью или собственностью субъекта РФ и подлежат сдаче в орган, в котором госслужащий проходит службу.

Учителя и врачи - работники государственного или муниципального учреждения, но при этом государственными или муниципальными служащими не являются. Поэтому нормы об ограничении стоимости подарков на них не распространяются, как и нормы об ответственности за принятие подарков в связи со служебной деятельностью.

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