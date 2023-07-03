Турмаршрут Бурятии стал победителем проекта «Открываем Россию заново»

Экспедиция «На Великом чайном пути: Удунгинский тракт» вошла в число победителей второго этапа отбора межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» НИУ ВШЭ. Программа реализуется совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой «Больше, чем путешествие», сообщили в правительстве Бурятии.Всего экспертный совет из 80 заявок выбрал 27 экспедиций от 10 университетов и 8 организаций. Вторая волна экспедиций пройдет с сентября по ноябрь 2023 года и охватит 25 регионов.«Сегодня всё большее число организаций готовы доверить решение задач молодым специалистам нашей страны. Для студентов проект «Открываем Россию заново» — это возможность не только применить свои навыки на практике, но и профессионально самоопределиться, для многих из них проект откроет возможности для поиска работы или команды мечты», – сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.Во второй волне конкурсного отбора было подано более 80 заявок, заявителями стали 29 вузов и 26 коммерческих и некоммерческих организаций, фондов, ассоциаций, государственных учреждений и институтов развития. Впервые, в числе заявителей оказались индивидуальные предприниматели. Победителями были признаны 10 университетов и 8 организаций, представившие экспертам в общей сложности 27 заявок на уникальные экспедиции.«Миссия проекта «Открываем Россию заново» - вовлечение студентов в деятельную помощь стране и обществу. Благодаря проекту студенты не только получают знания в университетах и показывают их освоение в рамках учебных заданий, но и применяют их для решения различных социальных задач и региональных вызовов. Такая модель «обучения служением» формирует студенческое сообщество нового типа, разделяющее ценности гражданственности и социальной ориентированности действий» – отметил проректор Высшей школы экономики, председатель экспертного совета конкурса «Открываем Россию заново» Дмитрий Земцов.В рамках экспедиции «На Великом чайном пути: Удунгинский тракт», заявленной администраций Селенгинского района Бурятии, студенты занимались созданием сайта туристического маршрута и подготовкой для него качественного контента. Туристический маршрут «На Великом чайном пути: Удунгинский тракт» является победителем Национальной премии Russian Event Awards 2018 и 2019 годов, входит в 100 достопримечательностей Бурятии и сочетает в себе элементы познавательного, культурного, развлекательного, экологического, лечебного и религиозного туризма. Команда экспедиции ставит перед собой цель продвижения этого проекта, привлечения новых целевых групп и повышения устойчивости туризма в регионе.«Поездки в рамках программы «Открываем Россию заново» — это тот формат путешествий, который отвечает на запрос современной молодежи. Студенты не просто знакомятся со своей страной, но и имеют множество возможностей для самореализации и развития, будучи частью ее истории. Отвечая на потребности молодых людей, в этом году мы вместе с партнерами будем и дальше развивать проект, в том числе за счет расширения туристического предложения и географии поездок» – подчеркнул руководитель программы «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин.Подать заявку на понравившуюся экспедицию можно на сайте проекта студентам, магистрантам и аспирантам любого вуза страны, в том числе иностранным студентам, проходящие обучение в России. Возраст участников - от 18 до 35 лет, абитуриенты 2023 года также смогут подать заявку на экспедиции, стартующие в сентябре.Фото: egov-buryatia.ru