Общество 03.07.2023 в 10:48

В Бурятии оштрафованы туристы, путешествовавшие на грузовом поезде

Железнодорожный туристический «экстрим» обойдется им штрафами до 4 тыс рублей
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В Бурятии оштрафованы туристы, путешествовавшие на грузовом поезде
В Бурятии дежурную часть полиции поступила информация о том, что на 1234-м километре ВСЖД (перегон БАМа Новый Уоян – Анамакит) в пустом полувагоне грузового поезда едут люди с палаткой, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского Линоейного управления МВД России на транспорте

Сотрудники транспортной полиции уже на станции Северобайкальск с грузового поезда сняли трех необычных пассажиров: жителей Приморского и Краснодарского краев 2003 и 1999 годов рождения, и хабаровчанина 1999 года рождения. Молодые мужчины пояснили, что путешествовали от Новой Чары до Северобайкальска в полувагоне грузового поезда, т.к. не смогли проехать по маршруту поездки автотранспортом из-за сильных дождей.

Нарушители привлечены к ответственности по статье 11.17 КоАП РФ (Самовольный проезд в грузовом поезде), с ними проведены профилактические беседы. Путешествие в стиле гражданской войны, когда поездки на товарняках были обычным делом, или по примеру героев комедии «Джентльмены удачи» (а как еще ехать в Москву беглым зэкам?), наверное, дело увлекательное и романтичное. Однако далеко не бесплатное. Размер штрафа, который грозит путешественникам, варьируется в размере от 2 до 4 тыс рублей.  

А относительно появления нового направления туризма в России можно даже не гадать: РЖД и транспортная полиция против. Уж, слишком опасный экстрим.  

Фото: company.rzd.ru
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желдороги туристы инцидент

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