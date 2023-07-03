В районе Бурятии у лошадей выявили инфекционное заболевание
У лошадей в Прибайкальском районе выявлен лептоспироз, сообщают в пресс-службе Управления ветеринарии Бурятии. Заболевание обнаружили у 2 лошадей в ходе профилактических мероприятий в двух разных подворьях Прибайкальского района.
С хозяйства снимут карантин после получения отрицательного анализа на лептоспироз после проведения лечения. Во время карантина запрещается ввоз и вывоз животных; допуск к открытым водоёмам; выпас на пастбище.
«В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению карантина и ликвидации заболевания. Животные была изолированы от здорового поголовья, для прохождения лечения антибиотиками. Здоровых лошадей, подвергнутых вакцинации, переведут в чистое продезинфицированное помещение»,
- сообщают в ведомстве.
Как отмечают в ветеринарии, лептоспироз относится к разряду заразных заболеваний и поддается лечению антибиотиками, тем не менее, лептоспирозом могут заболеть люди.
Для справки:
Лептоспироз - инфекционное, природно-очаговое заболевание. Возбудители лептоспироза — бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Болезнь мoжeт пepeдaвaтьcя чepeз зaгpязнeнныe oбъeкты oкpyжaющeй cpeды, ocoбeннo пpи пoвышeннoй влaжнocти или через водоемы со cтoячей водой.
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