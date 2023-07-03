Общество 03.07.2023 в 12:11

Награды за любовь и верность вручили семьям из Бичурского района

Крепкие семьи, бережно хранящие любовь и верность друг другу и родной земле – основа развития – глава района
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Текст: Номер один
Награды за любовь и верность вручили семьям из Бичурского района
Две семьи из Бичурского района получили награды Минсоцзащиты Бурятии. Как сообщили в ведомстве, награды «За любовь и верность» удостоены супруги Цыдыповы - Бадма Дамбаевич и Елизавета Жамсарановна. Они вместе уже более 60 лет!

Глава семьи начал работать в 15 лет в колхозе «Улан-Одон» села Хаян, с 20 лет трудился механизатором в хозяйствах «Дружба», «Еланский» Бичурского района. За ударный труд награжден медалью «За освоение целинных земель», Почетной грамотой Народного Хурала, почетным званием «Заслуженный механизатор Бурятской АССР».

Когда в гости к родственникам в бичурское село Хаян приехала молодая, красивая, трудолюбивая Елизавета Жамсарановна из села Хилгантуй Кяхтинского района Бадма Дамбаевич влюбился в нее с первого взгляда. В крепком семейном союзе они вырастили и воспитали 10 детей - пятерых сыновей и пятерых дочерей.

Елизавета Жамсарановна трудилась на молочной ферме, стала первой дояркой-трехтысячницей, была участницей ВДНХ, избиралась депутатом районного Совета, награждена званием «Заслуженный животновод Бурятской АССР».

Но, пожалуй, самые важные награды Елизаветы Жамсарановны - почетное звание «Мать героиня» и орден Трудового Красного Знамени, которыми были вручены ей в 1976 году.

Награду за крепость семейных устоев получили супруги Георгий Абакумович и Марина Ефимовна Ефимовы. В сентябре 2022 года они отметили 38 лет совместной жизни. Пара познакомилась в хозяйстве «Билютайское», где молодые начали свою трудовую деятельность. Всю жизнь они работали для процветания родного Бичурского района.



Супруги Ефимовы достойно воспитали двоих детей: дочь Наталью и сына Ивана. Дети получили высшее образование и порадовали родителей четырьмя внуками: двумя мальчиками и двумя девочками.

А Мария Ефимовна и Георгий Абакумович взяли под опеку четырех несовершеннолетний соседских детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Воспитывают их трудолюбивыми и ответственными, как своих родных детей. Сейчас старший из ребят учится в техникуме, младшие участвуют в школьных олимпиадах и других мероприятиях.

Мария Ефимовна уже много лет является членом ТОС «Околица», занимается творчеством в народном коллективе «Рябинушка», с 2022 года руководит ансамблем. Георгий Абакумович поддерживает супругу в ее общественной и творческой деятельности.

- Крепкие семьи, бережно хранящие любовь и верность друг другу и родной земле, народные традиции и самобытную культуру, передающие их из поколения в поколение - основа развития Бичурского района, - отметил глава муниципалитета Василий Смолин. - Это достойные примеры для молодежи, которая возвращается, чтобы жить и работать на своей малой родине.

Фото: минсоцзащиты Бурятии
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