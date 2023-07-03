Общество 03.07.2023 в 13:03

«Сурхарбаан-2023» удивит зрителей новинками

Впервые в программу праздника включены троеборье и поднятие ловчего шеста
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Текст: Петр Санжиев
«Сурхарбаан-2023» удивит зрителей новинками
В Бурятии 8-9 июля состоится  народный праздник «Сурхарбаан». Он посвящен 100-летию образования республики и пройдет в расширенном формате. Самыми необычными новшествами будут соревнования по мужскому троеборью - борьба, стрельба из лука, скачки, а также по поднятию ловчего шеста. Они запланированы на 8 июля.

Состязание по поднятию шеста будет заключаться в выполнении на скорость нескольких заданий. Сначала надо быстро облачиться в бурятский дэгэл, добежать до следующей точки, где требуется взять седло, потом надо будет оседлать коня и поднять шест. Победителем станет самый быстрый.

А троеборье примечательно тем, что все три вида испытаний проходит один человек. Он должен быть универсалом. Как отмечают организаторы, по обоим новинкам «Сурхарбаана» поступило много заявок от желающих участвовать. Эти соревнования пройдут в первый день праздника - 8 июля.

В тот же день намечено провести традиционные конные скачки. Будет десять забегов рысью, галопом и т. д. Для популяризации лошадей бурятской породы, среди них пройдет свой забег. Кстати, пройдут показательные выступления по стрельбе из лука на скаку. Будут в первый день и другие состязания. Место проведения - близ Янгажинского дацана в Иволгинском районе, в 55 км от Улан-Удэ. Можно доехать на автобусе №130.

На стадионе «Центральный» в Улан-Удэ  9 июля пройдут состязания по борьбе, стрельбе из лука, шахматам, гирям и т. д. «Сурхарбаан» и мероприятия, которые пройдут в его рамках на разных площадках, на сей раз будут иметь заметный патриотический акцент, ведь сейчас проходит спецоперация России на Украине.

К примеру, победительницы конкурса «Дангина» отдадут выигранные денежные призы АНО «Содействие», которое занимается поддержкой участников спецоперации. Нынче в «Дангине» примут участие 25 девушек разных национальностей, которые помимо внешних данных должны знать культуру своего народа, уметь танцевать, петь и т. д. Участницы конкурса написали письмо участникам спецоперации. Победительница получит серебряную диадему.

В рамках мероприятий в честь народного праздника состоится «Ночь ёхора». Выступят творческие коллективы из Калмыкии, Тывы, Монголии и пройдут другие мероприятия.

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Фото: «Номер один»
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