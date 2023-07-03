В Улан-Удэ Загорск и Восточный останутся 4 июля на ночь без воды

В Улан-Удэ 4 июля ночью будет произведено отключение холодного водоснабжения в микрорайонах Загорск и Восточный, сообщили в пресс-службе городского «Водоканала». В это время на магистральном водоводе заменят старую запорную арматуру.Кроме того, специалистами «Водоканала» будут выполнены работы по замене насосного агрегата на станции водоподъема в микрорайоне Загорск.По словам руководства «Водоканала», эти меры призваны минимизировать неудобства для горожан и в будущем защитить их от возникновения внештатных ситуаций на ресурсных сетях.Для выполнения работ будут задействованы четыре аварийно-ремонтные бригады и семь единиц спецтехники. Ограничение подачи холодного водоснабжения будет производиться 4 июля с 22:00 и до 07:00 утра 5 июля.Подвоз воды будет организован. Подробная информация по маршруту движения автоцистерн будет сообщена дополнительно. Телефон круглосуточной диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.Фото: pixabay.com